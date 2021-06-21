Sorumluluk sınavları ne zaman? Sorumlu sınıf geçme nedir? İşte lise sorumluluk sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk sınavlarının tarihini ve sorumlu sınıf geçme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sene pandemiden ötürü okullarından uzak kalan çocuklar büyük bir zorluk yaşadı. 18 Haziran’a kadar sorumluluk sınavına girmeyenler için yeni bir düzenleme getirildi. İşte sorumluluk sınavı tarihleri…
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre 3 tane zayıfı bulunan öğrenci ve bir yılda alınan ağırlıklı puan ortalaması 50’nin altında olanlar sınıflarını sorumlu olarak geçebilmektedir. Ancak zayıf olan ve sorumlu geçilen derslerin diğer sene de yeniden sınavına giriliyor.
24 Mayıs-18 Haziran tarihlerinde sorumluluk sınavına girmeyenler için yeni tarih 21 Haziran ve 2 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihler arasında yapılacak olan sorumluluk sınavına 12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da yapılacak.
Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
Hem veliler hem de öğrenciler sorumlu sınıf geçmenin ne olduğun merak ederken, durumu sizlere madde madde açıklayalım.
İlk olarak ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
Yıl sonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır
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