Sorumluluk sınavları ne zaman? Sorumlu sınıf geçme nedir? İşte lise sorumluluk sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk sınavlarının tarihini ve sorumlu sınıf geçme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sene pandemiden ötürü okullarından uzak kalan çocuklar büyük bir zorluk yaşadı. 18 Haziran’a kadar sorumluluk sınavına girmeyenler için yeni bir düzenleme getirildi. İşte sorumluluk sınavı tarihleri…

SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre 3 tane zayıfı bulunan öğrenci ve bir yılda alınan ağırlıklı puan ortalaması 50’nin altında olanlar sınıflarını sorumlu olarak geçebilmektedir. Ancak zayıf olan ve sorumlu geçilen derslerin diğer sene de yeniden sınavına giriliyor.

SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

24 Mayıs-18 Haziran tarihlerinde sorumluluk sınavına girmeyenler için yeni tarih 21 Haziran ve 2 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihler arasında yapılacak olan sorumluluk sınavına 12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da yapılacak.

Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.