Sorunlarımızı arkadaşlarınızla değil, sevgilinizle veya eşinizle çözün

ÖZGÜVENSİZLİK, GÜVENSİZLİĞİ YARATIR

Hissedilen güvensizlik duygusunun bize mi ait yoksa dışarıdan gelen söylemlere karşı önlem olarak mı oluştuğuna bakılması gerektiğini anlatan Köse, eğer bu duygu bize ait ise yapılması gerekenleri şu şekilde sıralıyor: "Kendimiz ile temasa geçip bu duygunun ilk ne zaman oluştuğunu (Anne karnında bile oluşmuş olabilir) anlamaya çalışmalıyız. İçimizde olmayan güveni (özgüveni) dışarıda görmemiz imkansızdır. Eğer bu duygu bize aitse yaydığımız enerjide güvensizlik olacağı için hayatımıza bize bu duyguyu tekrar tekrar yaşatacak kişi ve olayları çekeriz. İlk sorulacak soru: 'Ben kendime güveniyor muyum?' Yeni işimde, yeni ilişkimde... Bu cevaba karşı tereddüt varsa acaba kendime olan güvenimi artırmak için neler yapabilirim? Öncelikle bunu çözmek gerekiyor."

HER İLİŞKİ YENİ BİR AVUÇ TOPRAK

Güvensizlik sorununu aşmak için neler yapılmalı? Zenginler, bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor:

1- Yaşadığımız duygu her neyse onu açıkça ifade etmeliyiz. Mesela, "Telefonu alarak tuvalete gitmene bir anlam yüklüyorum ve bu bende bir güvensizlik hissi uyandırıyor" gibi… Düşüncelerimizi içimizde tutup biriktirmeden karşımızdaki ile paylaşmalıyız.

2- Kaybetme korkusu nedeniyle kontrol arttığı için bu kontrolün farkına varmak ve bu korkuyla yüzleşmek gerekiyor. Kaybedersem ne olur? (Bir kere aldatılmıştır ve hep kaybetme korkusu yaşıyordur.)

3- Genelleme en büyük yanlıştır. Her kişi, her yeni ilişki, yeni bir avuç topraktır. Onu neyle beslersek oradan alacağımız sonuç da o olacaktır. Bunun bilincinde olarak, o ilişkiye ne ektiğimize dikkat etmeliyiz.

4- Tüm dikkatimizi ve enerjimizi ilişkiye odaklamak yerine, özgüven geliştirici bireysel faaliyetlerde bulunmalıyız. Bu faaliyetler bireysel enerjimizi yükseltirken, aynı zamanda ilişkimizi de besleyecektir.

5- Karşı tarafın hayatının özgürlük alanlarına izin vermeli ve saygı duymalıyız. Her iki tarafın da kendini mutlu hissedecek aktivetelerde bulunması, ilişkiyi sağlam bir zemine oturtacaktır.

6- İlişkiye ait sorunların, ilişki içinde çözülmesi gerekir. Sorunumuzu paylaştığımız arkadaşlarımız ya da aile üyelerimiz, bize yakınlıkları nedeniyle çok da objektif bir bakış açısına sahip olamayacaklarından, belki de kolaylıkla çözülebilecek bir sorun, bir kaosa dönüşebilir.

7- Tekrar eden bir güvensizlik duygusu varsa anne ve baba ile olan ilişkiler gözden geçirilmeli; bilinçaltı kayıtlarına bakılmalı ve gerekirse bir uzmandan destek alınmalıdır.