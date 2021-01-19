Sosyal ağlara getirilen reklam yasağı fenomenleri etkilemeyecek

Türkiye’de çok sayıda kullanıcısı bulanan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağlarının, kendilerine belirlenen süre içerisinde Türkiye’ye temsilci atamadıklarından dolayı reklam alması yasaklandı. Sosyal medya ve bilişim hukuku uzmanı Avukat Atakan Karataş konuya ilişkin bilgiler verdi.

“Sosyal Medya Düzenlemesi” olarak bilinen ve 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Twitter, Pinterest ve Periscope’a ilişkin reklam yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye'ye temsilcilik atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Sosyal Medya Ve Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Atakan Karataş getirilen reklam yasağı kararını değerlendirdi. Karataş, reklam yasağına ilişkin pek çok tartışmalı husus olduğunu, bir sosyal ağ için verilen kararın diğer sosyal ağlar için emsal teşkil edeceğini ancak haklarında karar verilene kadar reklam yasağının şimdilik sadece Twitter, Pinterest ve Periscope için uygulanacağı bilgisini paylaştı.

“REKLAM YASAĞI TÜM SOSYAL AĞLAR İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL'' Reklam yasağının uygulanması için Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının BTK tarafından ikinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması gerektiğini belirten Karataş, reklam yasağı kapsamında Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam veremeyeceğini, ilgili sosyal ağ ile yeni sözleşme kurulamayacağını ve para transferi yapılamayacağını belirtti. “REKLAM YASAĞI, SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİ DOĞRUDAN ETKİLEMİYOR'' Ürünlerini ve hizmetlerini geniş kitlelere duyurmak isteyen pek çok gerçek ve tüzel kişi sosyal ağlar üzerinden reklamlar vererek önemli satışlar elde etmekte. Twitter’a ve Pinterest’e verilen reklam yasağının kapsamları ve sosyal medya fenomenleriyle kurulan reklam ilişkinin kanun kapsamında olup olmaması sosyal medyada tartışma oluşturdu. Karataş, sosyal medya fenomenleriyle kurulan reklam ve tanıtım ilişkisinin reklam yasağı kapsamında olmadığını belirtti. Karataş, reklam yasağına tabii olan sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam verilmesinin, yeni sözleşme kurulmasının ve buna ilişkin para transferi yapılmasının yasaklandığını, sosyal ağ sağlayıcısı içerisinde bulunan geniş kitleli influencerların ve sosyal medya fenomenleriyle kurulan reklam ilişkisinin, sosyal ağ sağlayıcısı ile kurulan reklam ilişkisinden farklı olduğunun altını çizdi.