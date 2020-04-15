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Sosyal izolasyon sürecinde göz sağlığınızdan olmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsden korunma noktasında kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun önemi sağlıkçılar tarafından her fırsatta vurgulanıyor. Ancak evde olduğumuz süreçte dijital ortamda daha fazla zaman geçirmeye başlamamız göz sağlığı için tehdit oluşturuyor. Bu noktada dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, karantina günlerinde göz sağlığımız için neler yapmamız gerektiğini anlatıyor.

Sosyal izolasyon sürecinde göz sağlığınızdan olmayın

Evlere kapandığımız bu günlerde dijital aletler elimizden düşmüyor. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar mesafesi gözümüze çok yakındır ve odaklandığımız zaman göz kırpma sayımız düşer. Ayrıca kapalı ortamlarda nem dengesi bozulur, ortam kuru ve havasız olursa göz kuruluğu artar göz enfeksiyonlara açık hale gelir. Bunların sonucunda batma, yanma , kızarıklık ve sulanma ile başlayan görmede bulanıklığa sebep olan bir çok şikayet ortaya çıkar.

HER 20 DAKİKADA 20 SANİYE MOLA

Her 20 dakikada 20 sn ara verip uzağa bakma kuralını unutmadan göz kırpmak için özel çaba sarf etmeliyiz. Odalarımızı havalandırıp bol su içmeliyiz. Eğer göz kuruluğu hastalığınız önceden devarsa suni göz yaşı ve omega-3 desteklerinden faydalanabilirsiniz.

MAVİ IŞIĞA DİKKAT

Diğer bir tehlike ise maruz kalınan yoğun mavi ışıktır. Gözdeki yaşlanmayı hızlandıran, katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklara neden olan bu durumdan korunabilmek için mavi ışık filtreleri, gözlükler kullanabileceğimiz gibi beslenme ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Özellikle mavi ışık toksisitesinden korunmak için lutein , zeaksantin ve c vitamini almalıyız. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, turuncu, sarı meyveler ve yumurta bize bu destekleri sağlar. Yine zaman kavramını kaybedip gece geç saatte uymak hem göz hem vücut sağlığımızı bozmaktadır. Vücudun salgıladığı melatoninden faydalanmak için en geç 23:00 te uyumak gerekli uyku probleminiz varsa melatonin desteklerinden faydalanabilirsiniz.

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Karantina Göz sağlığı koronavirüs

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