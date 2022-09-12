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  4. Sosyal medya bu afacanları konuşuyor! Yakalanınca verdikleri tepki gülümsetti

Sosyal medya bu afacanları konuşuyor! Yakalanınca verdikleri tepki gülümsetti

12.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri gülümsetti ve çok sayıda beğeni aldı. Bir apartmandaki dairede oturan kişi, çocukların ziline basıp kaçması üzerine bir süre onları takip etti ve çocuklar bir kez daha zile basıp kaçacakları sırada kapıyı açarak çocukları yakaladı. Sonrasında çocuklarla dairedeki kişi arasında yaşanan diyalog ve çocukların sempatik tavırları izleyen herkesin gülümsemesine neden oldu.

Küçük yaştaki çocukların sıklıkla yaptığı oyunlardan bir tanesi olan evlerin ziline basıp kaçma oyunu, bu kez yaşanan bir olayla sosyal medyada hızla yayıldı. Ziline basıp kaçtıkları dairedeki kişiyle yüz yüze gelen çocukların diyaloğu ve önce korkup sonra gülümsemeleri sosyal medyada çokça paylaşıldı. İşte izleyenleri gülümseten o anlar…

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde apartmandaki dairede oturan bir kişi çocukların zillere basıp kaçtığını fark etti. Bunun üzerine çocukları yakalamak isteyen kişi, çocuklar tam zile basacakları sırada kameranın kayıt düğmesine bastı ve kapıyı açtı.

“KORKTUK YA…”

Tam zile basıp kaçacakları sırada yakalanan çocuklar kapının açılmasıyla önce bir anlık korku yaşadı ve “Bir şey söyleyeceğiz de… Korktuk ya.” tepkisini verdi.

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Dairede oturan kişinin “Niye sabahtan beri kapıyı çalıp kaçıyorsunuz?” demesi üzerine kapının önündeki iki çocuktan biri “Hayır, hep sizin kapıyı çalıp kaçıyorlar, biz değiliz.” diyerek kendilerini kurtarmaya çalıştı.

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O YANITI ALINCA...

“Ama ben 1 saattir sizi izliyorum buradan” yanıtını alan çocuklar, yaptıkları şakanın anlaşıldığını fark edip gülerek uzaklaştı. Her detayı gülümseten o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk
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