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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise... 'Ölümüne ben bırakmam'

25.12.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi gençler, İstanbul'da otomobillerini bir dükkanın önüne park edip gitti. Sabah dükkanına gelen esnaf, tezgahını açacak yer bulamayınca çıldırdı. 'Zararım' büyük diyen esnaf o gençlerden 1000 TL istedi. Söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin kendisinden habersiz kullanıldığını ifade eden esnaf, şikayetçi olduğunu ve haklı iken haksız duruma düştüğünü aktardı. Ayrıca, o esnafa 1200 TL de belediyeden ceza kesildi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise... 'Ölümüne ben bırakmam'

Bodrum kattaki tezgahını açacak, çorap ve çamaşır satacaktı. Park halindeki aracı görünce çıldırdı. Hamit Şahin, Fatih Kumkapı'da bulunan dükkanını açmak için evden çıktı. Gelince gördüğü manzara karşısında şaşıp kaldı. Şahin, sabah işe geldiğinde dükkanının önüne bir aracın park ettiğini gördüğünü ve bir türlü numarasına da ulaşamadığını ifade etti. Arabayı ise Almanya'dan gelen gurbetçiler park etmişti, onları tanıyan kimse yoktu. "Bekledim, gider diye gitmedi. Saat 10 oldu, 12 oldu, 1 oldu, 3 oldu gün bitti" diyen Şahin kimse gelmeyince tezgahı aracının üstüne koydu.

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Aracın sahibi ise akşamüstü geldi. Şahin, "Ben değnekçi, haraçcı değilim. Benim bütün günüm gitti, benim zararım vardı. Benim zararımı karşılayın dedim, 'Oha' dedi. Benim görüntülerimi benden habersiz kullandıkları için şikayetçiyim. Haklı iken haksız duruma düştüm" dedi.

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İşte o diyalog:

Esnaf: Benim zararım ne olacak abi?

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Genç: Abi valla unuttuk.

Esnaf: Nasıl unuttun abi, burada dükkan var. Siz benim zararımı karşılayacaksınız.

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Genç: Abi ben park etmedim. Arkadaşım park etti.

Esnaf: Ben onu bilmem. Benim zararım giderilecek. Vallahi billahi bak. Ölümüne ben bırakmam.

Genç: Ne yapalım şimdi?

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Esnaf: Bana bin TL para vereceksin.

Genç: Abi sen abarttın ya.

BELEDİYEDEN DE CEZA YEDİ

Bir esnaf olay büyümeden araya girdi ama söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şahin zararının karşılanmasını beklerken belediyeden de 1200 TL işgaliye cezası yedi.

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İstanbul gurbetçi
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