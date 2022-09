Sosyal medya bu kadını konuşuyor! Yapay zekanın oluşturduğu görüntülerde çıkıyor, gören donup kalıyor

Yapay zekanın yazma, üretme, taklit etme hatta yazma konusunda yeni yeni yetenekler kazandığını hep birlikte gördük. Bir yapay zeka, film çekmeye bile başladı. İnsan yüzünü neredeyse kusursuz bir şekilde taklit eden Ameca da var. Ancak onun ürkütücü bir fenomene yol açacağını kim bilebilirdi?

Twitter kullanıcısı @supercomposite, yapay zeka programlarında oluşturduğu bazı görüntülerde karşısına sürekli korkunç bir görünüme sahip bir kadının çıktığını iddia etti. Sanatçının "Loab" olarak adlandırdığı kadın, ilk olarak, "negatif ağırlık tekniği" (negative weights technique) adı verilen bir tekniğin sonucunda keşfedildi. Bu teknikte yapay zekanın bir kullanıcının verdiği komutun tam tersi yönünde görüntü oluşturması isteniyor.

Vice'ın haberine göre kullanıcı Marlon Brando'dan yola çıkarak yapay zekadan "Brando" kelimesinin tam tersi yönünde bir görüntü oluşturmasını istedi. Bunun sonucunda bir şehir silüetini ve "DIGITA PNTICS" kelimelerini içeren bir logonun görüntüsünü oluşturdu. Supercomposite, daha sonra logodaki kelimeleri yazıp negatif ağırlık tekniğini kullanarak yapay zekadan bunun da tam tersi yönünde görüntü oluşmasını istedi. Bu durumda ise karşısına Loab çıktı. Yapılan denemelerde yapay zeka sürekli olarak aynı kadını gösterdi.

????: I discovered this woman, who I call Loab, in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent, and she haunts every image she touches. CW: Take a seat. This is a true horror story, and veers sharply macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk