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Sosyal medya bu kadını konuşuyor! Yapay zekanın oluşturduğu görüntülerde çıkıyor, gören donup kalıyor

14.09.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Twitter kullanıcısı, yapay zeka programlarında oluşturduğu bazı görüntülerde karşısına hep "Loab" adını verdiği ve korkunç bir görünüme sahip kadının çıktığını öne sürdü. Rahatsız edici ve ürkütücü bir görünüme sahip olan kadın kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! Yapay zekanın oluşturduğu görüntülerde çıkıyor, gören donup kalıyor

Yapay zekanın yazma, üretme, taklit etme hatta yazma konusunda yeni yeni yetenekler kazandığını hep birlikte gördük. Bir yapay zeka, film çekmeye bile başladı. İnsan yüzünü neredeyse kusursuz bir şekilde taklit eden Ameca da var. Ancak onun ürkütücü bir fenomene yol açacağını kim bilebilirdi?

YAPAY ZEKANIN OLUŞTURDUĞU GÖRÜNTÜLERDE ÇIKAN KORKUNÇ KADIN TÜYLER ÜRPETTİ

Twitter kullanıcısı @supercomposite, yapay zeka programlarında oluşturduğu bazı görüntülerde karşısına sürekli korkunç bir görünüme sahip bir kadının çıktığını iddia etti. Sanatçının "Loab" olarak adlandırdığı kadın, ilk olarak, "negatif ağırlık tekniği" (negative weights technique) adı verilen bir tekniğin sonucunda keşfedildi. Bu teknikte yapay zekanın bir kullanıcının verdiği komutun tam tersi yönünde görüntü oluşturması isteniyor.

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KARŞISINA MARLON BRANDO DEĞİL, LOAB ÇIKTI

Vice'ın haberine göre kullanıcı Marlon Brando'dan yola çıkarak yapay zekadan "Brando" kelimesinin tam tersi yönünde bir görüntü oluşturmasını istedi. Bunun sonucunda bir şehir silüetini ve "DIGITA PNTICS" kelimelerini içeren bir logonun görüntüsünü oluşturdu. Supercomposite, daha sonra logodaki kelimeleri yazıp negatif ağırlık tekniğini kullanarak yapay zekadan bunun da tam tersi yönünde görüntü oluşmasını istedi. Bu durumda ise karşısına Loab çıktı. Yapılan denemelerde yapay zeka sürekli olarak aynı kadını gösterdi.

Loab'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve bu rahatsız edici fenomene neyin neden olabileceğine dair birçok spekülasyon ortaya çıkmaya başladı.

Supercomposite, Loab'ın orijinal görüntüsünden türetilen görüntülerin ise korku, şiddet ve kan içerdiğini iddia etti.

Görüntüleri oluşturmak için hangi yapay zekayı kullandığını açıklamadı. Vice, Twitter üzerinden Supercomposite'e ulaştığında ise ayrıntı vermeyi reddetti.

Fakat başka bir açıklamada “Ne yazık ki çeşitli nedenlerle hangi model olduğunu doğrulayamam veya inkar edemem. Ancak Loab'ın görüntü üreten birden fazla yapay zeka modelinde bulunduğunu doğrulayabilirim" dedi.

NEREDEYSE İMKANSIZ GİBİ

Ne yazık ki, burada neler olup bittiğini tam olarak bilmek neredeyse imkansız gibi görünüyor. Çünkü son zamanlarda popülerleşen DALL-E gibi görüntü üreten yapay zeka sistemleri, milyarlarca görüntü üzerinde eğitilmiş modeller kullanıyor. Bu nedenle sistemlerin belirli sonuçlara nasıl ulaştıklarını anlamak çok karmaşık.

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Fotoğraf yapay zeka görüntü kadın
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