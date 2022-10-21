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Sosyal medya bunu konuşuyor... Tom ve Jerry: Kartal!

21.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal’da kedi ile farenin yol ortasında kavgası akıllara Tom ve Jerry'i getirdi. Şaşkın bakışlar önünde gerçekleşen kavga trafikteki sürücülere zor anlar da yaşattı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga, sosyal medyada ilgi gördü.

Tom ve Jerry: Kartal... Kartal’da Kurfalı Mahallesinde trafiğin ortasında kedi ile farenin kovalamaca anı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi filmi sahnelerini aratmayan olayda, karnı acıkan kedi, fareyi fark etmesinin ardından kovalamaya çalıştı. Fareden beklenmedik tepki gören kedi ise neye uğradığını şaşırdı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kedi ve fareyi ezmemek için sürücülerin yolda durmasıyla trafik durma noktasına geldi. Sürücüler yolda duraklayarak kavgayı izlemeye başladı. Kediden kaçarak karşı şeride geçen fare kamyonun altında kalmaktan son anda kıl payı kurtuldu. Kamyonun altına giren fareyi çıkarmak için bir vatandaş yoğun çaba sergiledi. Kedi ile fare bir süre sonra gözden kayboldu. Öte yandan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga, sosyal medyada ilgi gördü. (İHA)

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Kartal fare tom ve jerry

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