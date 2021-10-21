HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Babacan'dan dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya bunu konuşuyor! Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Babacan'dan dikkat çeken paylaşım

21.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara'daki bir ziyaretinde vatandaşların tepkisi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde pazar ziyareti vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"SENİ DAVAR ÇOBANI TUTAN OLMAZDI"

Pazarda Ali Babacan ile karşılaşan bir vatandaş, “Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın. AK Parti’nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin” diye tepki gösterirken, Babacan da vatandaşa, “Ben üç nesildir ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum. Memleketi yönetmedik mi yıllarca, hadi yönetsin şimdi, niye yapamıyor?” ifadeleriyle cevap verdi. Vatandaş ise Babacan’a, “Sen anca çarşaf satmayı bilirsin, git çarşafını sat” dedi.

"ARABAYI SEN DEVİRDİN"

Bir başka vatandaş ise Ali Babacan’a, “Şimdi durum çok çok iyi, biz senden, Meral’den ve Kılıçdaroğlu’ndan kurtulduğumuz zaman bu Türkiye kurtulur. Siz hendek kurmaya çalışıyorsunuz giden arabaya” diye tepki gösterdi. Ali Babacan tepki gösteren vatandaşa “Kendi arabayı devirdi” diye cevap verince vatandaş, “Arabayı sen devirdin. Şu memleketin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Siz hendek olmayın yeter” dedi.

Vatandaştan Babacan'a tepki: AK Parti olmasa kimse seni davarına çoban tutmazdıVatandaştan Babacan'a tepki: AK Parti olmasa kimse seni davarına çoban tutmazdı

"SEN NANKÖRSÜN"

Ali Babacan’a tepki gösteren bir başka vatandaş ise, “Önce çalıştın iyiydi, şimdi mi kötü mü oldu Tayyip Erdoğan? Nankör olma. Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan. Sen nankörsün” ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zor anlar yaşayan Babacan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Babacan, sosyal medya hesabından yaşadığı tepkilere ilişkin olarak "En azından 'çıkar telefonunu' demediler…" paylaşımında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
Bıçaklayıp, ölmesini beklemiş! Cani kocadan kan donduran iddiaBıçaklayıp, ölmesini beklemiş! Cani kocadan kan donduran iddia
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ali Babacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.