Sosyal medya bunu konuşuyor! Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Babacan'dan dikkat çeken paylaşım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde pazar ziyareti vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"SENİ DAVAR ÇOBANI TUTAN OLMAZDI"

Pazarda Ali Babacan ile karşılaşan bir vatandaş, “Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın. AK Parti’nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin” diye tepki gösterirken, Babacan da vatandaşa, “Ben üç nesildir ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum. Memleketi yönetmedik mi yıllarca, hadi yönetsin şimdi, niye yapamıyor?” ifadeleriyle cevap verdi. Vatandaş ise Babacan’a, “Sen anca çarşaf satmayı bilirsin, git çarşafını sat” dedi.

"ARABAYI SEN DEVİRDİN"

Bir başka vatandaş ise Ali Babacan’a, “Şimdi durum çok çok iyi, biz senden, Meral’den ve Kılıçdaroğlu’ndan kurtulduğumuz zaman bu Türkiye kurtulur. Siz hendek kurmaya çalışıyorsunuz giden arabaya” diye tepki gösterdi. Ali Babacan tepki gösteren vatandaşa “Kendi arabayı devirdi” diye cevap verince vatandaş, “Arabayı sen devirdin. Şu memleketin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Siz hendek olmayın yeter” dedi.

"SEN NANKÖRSÜN"

Ali Babacan’a tepki gösteren bir başka vatandaş ise, “Önce çalıştın iyiydi, şimdi mi kötü mü oldu Tayyip Erdoğan? Nankör olma. Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan. Sen nankörsün” ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zor anlar yaşayan Babacan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Babacan, sosyal medya hesabından yaşadığı tepkilere ilişkin olarak "En azından 'çıkar telefonunu' demediler…" paylaşımında bulundu.

En azından “Çıkar telefonunu” demediler… — Ali Babacan (@alibabacan) October 20, 2021



