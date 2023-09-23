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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sokak tarzıyla gündem yarattı! Göğüs altı dekoltesi çok konuşuldu

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sokak tarzıyla gündem yarattı! Göğüs altı dekoltesi çok konuşuldu

    23.09.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada "Barbi" lakabıyla anılan fenomen isim Apollonia Llewellyn sokak tarzıyla gündem yaratmayı başardı. New York Fashion Week'e (New York Moda Haftası) katılan fenomen isim göğüslerini bir siyah bir şeritle kapatan elbisesiyle sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yaz aylarını popüler tatil lokasyonlarında geçirerek hayranlarıyla sık sık bikinili pozlarını paylaşan fenomen isim bu kez sokak tarzıyla gündem gelmeyi başardı. Instagram hesabından New York Fashion Week'e (New York Moda Haftası) gittiği kıyafetini paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin Moda Haftası tarzını beğendi. Sosyal medya kullanıcıları Llewellyn'in göğüs altı dekolteli elbisesine övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

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    sosyal medya Apollonia Llewellyn

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