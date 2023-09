Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sokak tarzıyla gündem yarattı! Göğüs altı dekoltesi çok konuşuldu

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yaz aylarını popüler tatil lokasyonlarında geçirerek hayranlarıyla sık sık bikinili pozlarını paylaşan fenomen isim bu kez sokak tarzıyla gündem gelmeyi başardı. Instagram hesabından New York Fashion Week'e (New York Moda Haftası) gittiği kıyafetini paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin Moda Haftası tarzını beğendi. Sosyal medya kullanıcıları Llewellyn'in göğüs altı dekolteli elbisesine övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.