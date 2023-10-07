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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa aşka geldi! Dudağa dudağa pozu sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa aşka geldi! Dudağa dudağa pozu sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

    07.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede 700 bini aşkın geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ariella Nyssa aşka geldi. Instagram hesabından sevgilisi Chris David ile romantik anlarını paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni topladı.

    Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla adeta kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Ariella Nyssa sevgilisiyle aşka geldiği anları paylaşarak hayranlarının kalbini ısıttı. Sevgilisi Chris David ile Cağe Town seyahetinde çekilen pozunu paylaşan Nyssa sevgilisiyle dudak dudağa çekilen pozunu paylaşınca sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü.

    BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

    KAPAK17

    Sosyal medyada sevgilisiyle Cape Town manzarasına karşı çekilen bir pozunu paylaşan Nyssa, "En iyi arkadaşımla dünyayı dolaştığım için çok mutluyum" notunu ekledi. Nysaa'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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    sosyal medya fenomen

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