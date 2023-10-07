Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa aşka geldi! Dudağa dudağa pozu sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla adeta kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Ariella Nyssa sevgilisiyle aşka geldiği anları paylaşarak hayranlarının kalbini ısıttı. Sevgilisi Chris David ile Cağe Town seyahetinde çekilen pozunu paylaşan Nyssa sevgilisiyle dudak dudağa çekilen pozunu paylaşınca sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada sevgilisiyle Cape Town manzarasına karşı çekilen bir pozunu paylaşan Nyssa, "En iyi arkadaşımla dünyayı dolaştığım için çok mutluyum" notunu ekledi. Nysaa'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.