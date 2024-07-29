KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa her bedende harika görünebileceğini kanıtladı

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa her bedende harika görünebileceğini kanıtladı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.07.2024 09:12
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ariella Nyssa, tüm kadınların kısa üstlerle iyi görünebileceğini göstermek için arkadaşlarının da kendisiyle aynı kıyafetleri denemesini sağlayan, vücut pozitifliği konusunda etkili bir isim.

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa her bedende harika görünebileceğini kanıtladı

    Vücut şekli veya beden ölçüsü ne olursa olsun moda herkes içindir. İşte bu yüzden, beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa, kıyafetlerin herkeste güzel görünebileceğini göstermek için birkaç arkadaşını yanına alarak çekimler yapıyor. Öz sevgi tavsiyeleri paylaşımlarıyla tanınan Ariella Nyssa, 730 binden fazla Instagram takipçisine sahip.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    AYNI KOMBİNİ FARKLI BEDENLERDE GÖSTERDİ

    Ariella Nyssa, son paylaşımlarında arkadaşlarını da kendisiyle aynı kıyafetleri giymeye ikna ediyor ve kıyafetlerin her vücut tipinde harika göründüğünü gösteriyor. Videolarda kızların aynı kıyafetleri giydiğini görüyorsunuz. Eteklerden, kısa üstlere, bikinilerden spor kıyafetlerine kadar.

    Ekran görüntüsü 2024-07-29 090820

    Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa ve farklı bir bedene sahip olan arkadaşı son videolarında, uyumlu bir bralet üstle kombinlenmiş uçuşan beyaz bir etekle dans ediyorlar. Üst kıyafetlerinin kısa olması nedeniyle karınları sergileniyor ve vücutlarının farklı göründüğünü ortaya çıkıyor.

    Arkadaşından daha kıvrımlı olan Nyssa, paylaşımına, "Sadece iki farklı bedende olan ve ikisi de güzel olan iki yakın arkadaş." şeklinde yazdı.

    Ekran görüntüsü 2024-07-29 090831

    Harika göründüklerini ve kıyafetin ikisinde de eşit derecede iyi göründüğünü söylemek doğru olur. Kısa üstte iyi görünmek için belirli bir vücut tipine sahip olmanız gerekmiyor.

    Gönderiyi paylaştığından beri 10 binden fazla beğeni aldı ve çok sayıda olumlu yorum aldı. Hayranlar kızlara "harika" olduklarını söyledi.

    Vücut imajı sorunları konusunda ham dürüstlüğüyle bilinen Ariella, geçmişte övgü ve tepki karışımıyla karşı karşıya kaldı.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Uzmanından sıcak havalarda su tüketimi uyarısıUzmanından sıcak havalarda su tüketimi uyarısı
    Anahtar Kelimeler:
    vücut
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

    Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

    Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.