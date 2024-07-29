Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa her bedende harika görünebileceğini kanıtladı

Vücut şekli veya beden ölçüsü ne olursa olsun moda herkes içindir. İşte bu yüzden, beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa, kıyafetlerin herkeste güzel görünebileceğini göstermek için birkaç arkadaşını yanına alarak çekimler yapıyor. Öz sevgi tavsiyeleri paylaşımlarıyla tanınan Ariella Nyssa, 730 binden fazla Instagram takipçisine sahip.

AYNI KOMBİNİ FARKLI BEDENLERDE GÖSTERDİ

Ariella Nyssa, son paylaşımlarında arkadaşlarını da kendisiyle aynı kıyafetleri giymeye ikna ediyor ve kıyafetlerin her vücut tipinde harika göründüğünü gösteriyor. Videolarda kızların aynı kıyafetleri giydiğini görüyorsunuz. Eteklerden, kısa üstlere, bikinilerden spor kıyafetlerine kadar.

Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa ve farklı bir bedene sahip olan arkadaşı son videolarında, uyumlu bir bralet üstle kombinlenmiş uçuşan beyaz bir etekle dans ediyorlar. Üst kıyafetlerinin kısa olması nedeniyle karınları sergileniyor ve vücutlarının farklı göründüğünü ortaya çıkıyor.

Arkadaşından daha kıvrımlı olan Nyssa, paylaşımına, "Sadece iki farklı bedende olan ve ikisi de güzel olan iki yakın arkadaş." şeklinde yazdı.

Harika göründüklerini ve kıyafetin ikisinde de eşit derecede iyi göründüğünü söylemek doğru olur. Kısa üstte iyi görünmek için belirli bir vücut tipine sahip olmanız gerekmiyor.

Gönderiyi paylaştığından beri 10 binden fazla beğeni aldı ve çok sayıda olumlu yorum aldı. Hayranlar kızlara "harika" olduklarını söyledi.

Vücut imajı sorunları konusunda ham dürüstlüğüyle bilinen Ariella, geçmişte övgü ve tepki karışımıyla karşı karşıya kaldı.