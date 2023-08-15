Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon bronz tenini göstermek istedi! “Koleksiyonumun en küçük parçası”

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Chloe Saxon hayranlarıyla yaz tatilinden kesitleri paylaşmaya devam ediyor. Deniz, kum, güneşin tadını çıkarttığı tatilinde Saxon bronzlaşan tenini göstermek için beyaz bir bikini takımı tercih etti. Fenomen isim gönderisine “Seninle her yerde” notunu ekledi.

GÜZELLİĞİNE ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismi öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar güzelsin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen bir peri kızı” yorumunu ekledi.