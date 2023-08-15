Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek güneşlenirken bikini izi kalmaması için şekilden şekle girdi! Kalçasını güneşlendirdi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rajek yaz tatilinin keyfini çıkarttığı anları hayranlarıyla paylaştı. Fenomen isim deniz kenarında şezlonga uzanarak çekilen bir pozunu yayınladı. Yüzüstü şezlonga uzanan Rajek, sırtını ve kalçasını güneşlendirmek için yoğun bir çaba sarf etti.

ÜZERİNİ ÇIKARTTI

Kayalıkların üzerindeki şezlongta uzanan Rajek, güneş kremiyle sırtını ve kalçasını yağladı. Fenomen ismin bikinisini küçülterek güneşlenirken çekilen pozu kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Rajek’in gönderisi kısa sürede hayranlarından övgü dolu yorumlar topladı.