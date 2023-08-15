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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek güneşlenirken bikini izi kalmaması için şekilden şekle girdi! Kalçasını güneşlendirdi

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek güneşlenirken bikini izi kalmaması için şekilden şekle girdi! Kalçasını güneşlendirdi

    15.08.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Instagram’da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Veronika Rajek, yaz tatilinin tadını çıkarttığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşarak sevenlerinin beğenisini topladı. Fenomen isim İtalya’nın Capri Adası’nda deniz kenarındaki bir şezlonga uzanan Rajek güneşlenirken bikini izi kalmaması için şekilden şekle girdi. O anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rajek yaz tatilinin keyfini çıkarttığı anları hayranlarıyla paylaştı. Fenomen isim deniz kenarında şezlonga uzanarak çekilen bir pozunu yayınladı. Yüzüstü şezlonga uzanan Rajek, sırtını ve kalçasını güneşlendirmek için yoğun bir çaba sarf etti.

    ÜZERİNİ ÇIKARTTI

    kapak ynei

    Kayalıkların üzerindeki şezlongta uzanan Rajek, güneş kremiyle sırtını ve kalçasını yağladı. Fenomen ismin bikinisini küçülterek güneşlenirken çekilen pozu kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Rajek’in gönderisi kısa sürede hayranlarından övgü dolu yorumlar topladı.

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