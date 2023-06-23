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Sosyal medya fenomeni Francia James transparan bluz ve eteğiyle limitleri zorladı! Göğüs uçlarının gözükmesine aldırmadı

23.06.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fenomen isim son olarak transparan bluz ve eteğiyle balkon kapısını kapattığı anlarda çekilen anlarını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Francia James transparan bluz ve eteğiyle limitleri zorladı! Göğüs uçlarının gözükmesine aldırmadı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Hayranlarının karşısına sıklıkla cesur pozlarla çıkmayı tercih eden James geleneğini bozmadı. Transparan bluz ve etek kombiniyle güne başlayan James, balkon kapısını kapattığı anları çekti.

ARKASINI DÖNDÜĞÜNDE OLAY YARATTI

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Kameranın bulunduğu alana doğru yürüyen James önce balkon kapısını açarak dışarı çıktı. Ardından ise kameraya arkasını dönen James tanga iç çamaşırını göstererek balkon kapısını kapattı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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Fenomen isim gönderisine, “Yeni bir güne başlama zamanı” notunu ekledi. Hayranlarının beğenisini toplayan cesur gönderisi kısa sürece binlerce yoruma ulaştı.

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