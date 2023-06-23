Sosyal medya fenomeni Francia James transparan bluz ve eteğiyle limitleri zorladı! Göğüs uçlarının gözükmesine aldırmadı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Hayranlarının karşısına sıklıkla cesur pozlarla çıkmayı tercih eden James geleneğini bozmadı. Transparan bluz ve etek kombiniyle güne başlayan James, balkon kapısını kapattığı anları çekti.

ARKASINI DÖNDÜĞÜNDE OLAY YARATTI

Kameranın bulunduğu alana doğru yürüyen James önce balkon kapısını açarak dışarı çıktı. Ardından ise kameraya arkasını dönen James tanga iç çamaşırını göstererek balkon kapısını kapattı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Fenomen isim gönderisine, “Yeni bir güne başlama zamanı” notunu ekledi. Hayranlarının beğenisini toplayan cesur gönderisi kısa sürece binlerce yoruma ulaştı.