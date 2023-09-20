Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot şapkasının arkasında gizlenmeye çalıştı ama yine de cesur pozu olay oldu

Kardeşi Pauline Tantot ile birlikte sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mathilde Tantot son paylaşımıyla da hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim İtalya seyahati sırasında çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Tantot, "Merhaba İtalya" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not alırken güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi.