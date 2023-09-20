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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot şapkasının arkasında gizlenmeye çalıştı ama yine de cesur pozu olay oldu

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot şapkasının arkasında gizlenmeye çalıştı ama yine de cesur pozu olay oldu

    20.09.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan 9 milyon takipçiye sahip olan fenomen isim Mathilde Tantot hayranlarının karşısına Milano tatilinden kesitlerle çıkmaya devam ediyor. Fenomen isim son paylaşımında şapkasıyla gizlendiği bir selfiesini hayranlarının beğenisine sundu.

    Kardeşi Pauline Tantot ile birlikte sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mathilde Tantot son paylaşımıyla da hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim İtalya seyahati sırasında çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    KAPAK 7

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Tantot, "Merhaba İtalya" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not alırken güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi.

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