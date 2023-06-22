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Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac mini eteğiyle golf yaptığı anları paylaştı! Kıyafet seçimi Instagram’ı salladı

22.06.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf sporcusu olarak kariyer hayatına başlayan Paige Spiranac sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra rotasını fenomenliğe çevirdi. Spordaki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başaran Spiranac mini eteğiyle golf yaptığı anları paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac mini eteğiyle golf yaptığı anları paylaştı! Kıyafet seçimi Instagram’ı salladı

Sosyal medyada 3.8 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Paige Spiranac Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarak mini mavi eteğiyle golf yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşan fenomen ismin kıyafet seçimi hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Spiranac, mavi eteğini beyaz bir bluz ve golf eldivenleriyle tamamladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Paige Spiranac fenomen

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