Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac mini eteğiyle golf yaptığı anları paylaştı! Kıyafet seçimi Instagram’ı salladı

Sosyal medyada 3.8 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Paige Spiranac Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarak mini mavi eteğiyle golf yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşan fenomen ismin kıyafet seçimi hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Spiranac, mavi eteğini beyaz bir bluz ve golf eldivenleriyle tamamladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.