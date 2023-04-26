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Sosyal medya fenomeni süper mini şortu nedeniyle süpermarketten kovuldu! “Herkesin seksi insan fobisi var”

26.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kerolay Chaves şortunun çok kısa olduğunu iddia ederek süpermarketten kovulduğunu söyledi. Alışveriş yapan diğer insanların kendisine garipseyen bakışlarla baktığını ifade eden fenomen isim durumu “Herkesin seksi insan fobisi var. Görmeye bile tahammül edemiyorlar” sözleriyle anlattı.

Sosyal medya fenomeni süper mini şortu nedeniyle süpermarketten kovuldu! “Herkesin seksi insan fobisi var”

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni yetişkinlere özel olara hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans uygulamasından seksi paylaşımlarını satarak ünlendi. Brezilya’nın Belo Horizonte kentinde bir süpermarkette alışveriş yaptığı sırada kıyafeti nedeniyle tepki çektiğini ve kovulduğunu iddia eden fenomen isim duruma sosyal medyadan isyan etti.

“BUNA İNANABİLİYOR MUSUNUZ?”

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Süper mini kot şortuyla Brezilya’daki bir süpermarkette alışveriş yaptığı sırada zorbalığa uğradığını ve marketten dışarı çıkmaya zorlandığını ifade eden Chaves, “Kıyafetlerimin çok kısa olduğu söylendi. Bazı müşteriler önyargıyla baktı, bazıları bana küfretti ve sonunda yetkililer tarafından kovuldum. İnanabiliyor musunuz? Sırf istedikleri gibi giyindikleri için kadınlara hala bu şekilde davranılmasının saçma olduğunu düşünüyorum” dedi.

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TikTok’ta bulunan 2.2 milyon takipçisiyle süpermarkette yaşadıklarını paylaşan Chaves’in hayranları duruma dair iki farklı görüş bildirdi. Bazı hayranlar ona yapılan muamele karşısında dehşete düştüklerini söyledi. Bazı hayranları ise kıyafetinin toplumsal kurallara uygun olmadığı konusunda görüşlerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya OnlyFans fenomen alışveriş

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