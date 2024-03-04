HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar paralarla ahkam kesiyordu... "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" dedi, parmaklıkların ardını boyladı

Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar paralarla ahkam kesiyordu... "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" dedi, parmaklıkların ardını boyladı

04.03.2024 09:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 bin kişiyi dolandıran sosyal medya fenomenleri yakayı ele verdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı! Fenomen isim hesabında "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" diye paylaşım yapıyor, tomar tomar paralarla pozlar verip ahkam kesiyordu. 2 milyon liralık vurgunu yaparken dikkat edilmediğinde kolayca tuzağa düşülebilecek bir yöntem kullandılar.

Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar paralarla ahkam kesiyordu... "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" dedi, parmaklıkların ardını boyladı

Vurgun parasıyla keyif çatıp sosyal medyada sergilemekten de çekinmiyorlardı ama keyifleri kaçtı. Başını fenomen ismin çektiği dolandırıcılık çetesi yakalandı.

3

UCUZA LÜKS TELEFON!

Çetenin başında bir sosyal medya fenomeni vardı. Başvurdukları yöntem tanıdıktı; sözde fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden lüks model cep telefonlarını paylaşıp piyasa değerinin çok daha altından vereceğini vadediyordu. Show Haber'in haberine göre; kaporayı aldıktan sonra da iddiaya göre o telefonları göndermiyordu.

1750 KİŞİYİ BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR

Şikayetler artınca İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. 1750 kişinin aynı yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

"YAKALANMADIĞIN SÜRECE..."

Vurgun paraları ve uzun namlulu silahlarla poz verip "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" paylaşımları yaptıkları ortaya çıktı.

2

Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trump'tan şaşkına çeviren gaf... "Putin'in o kadar az saygısı var ki..."Trump'tan şaşkına çeviren gaf... "Putin'in o kadar az saygısı var ki..."
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gülsün Silgir etkisiz hale getirildiMİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi
Korkutan 'kıyamet' senaryosu! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? Korkutan 'kıyamet' senaryosu! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen vurgun
En Çok Okunan Haberler
Herkes bu düğünü konuşuyor... Her şey altın!

Herkes bu düğünü konuşuyor... Her şey altın!

Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı

Canlı yayında İstiklal Marşı okuyuşu gündem oldu

Canlı yayında İstiklal Marşı okuyuşu gündem oldu

Haiti'de 3 bin 600 mahkum firar etti

Haiti'de 3 bin 600 mahkum firar etti

Sunucu araya girmekte zorlandı! Canlı yayında kavga ettiler: 'Ben senin oğlun değilim'

Sunucu araya girmekte zorlandı! Canlı yayında kavga ettiler: 'Ben senin oğlun değilim'

"3. partiyiz" dedi, yüzde 30 çıkışı dikkat çekti: AK Parti'den oy alıyoruz!

"3. partiyiz" dedi, yüzde 30 çıkışı dikkat çekti: AK Parti'den oy alıyoruz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.