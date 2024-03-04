Sosyal medya fenomeninin keyfi sona erdi! Tomar tomar paralarla ahkam kesiyordu... "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" dedi, parmaklıkların ardını boyladı

Vurgun parasıyla keyif çatıp sosyal medyada sergilemekten de çekinmiyorlardı ama keyifleri kaçtı. Başını fenomen ismin çektiği dolandırıcılık çetesi yakalandı.
Çetenin başında bir sosyal medya fenomeni vardı. Başvurdukları yöntem tanıdıktı; sözde fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden lüks model cep telefonlarını paylaşıp piyasa değerinin çok daha altından vereceğini vadediyordu. Show Haber'in haberine göre; kaporayı aldıktan sonra da iddiaya göre o telefonları göndermiyordu.
Şikayetler artınca İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. 1750 kişinin aynı yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
Vurgun paraları ve uzun namlulu silahlarla poz verip "Yakalanmadığın sürece her şey legaldir" paylaşımları yaptıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.