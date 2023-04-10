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  4. Sosyal medya fenomenine kargo şoku! Paketin içinden bakın ne çıktı: Açınca kahrolduk

Sosyal medya fenomenine kargo şoku! Paketin içinden bakın ne çıktı: Açınca kahrolduk

10.04.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürettiği sandalyelerin sağlamlığını balyozla test eden sosyal medya fenomeni Mesut Karslı, internet alışverişinin kurbanı oldu. Bir internet sitesinden matkap sipariş eden Karslı, gelen kargoyu açınca şoke oldu. Paketten matkap yerine onun fotoğrafı çıktı. "Açınca kahrolduk" diyen Karslı, "Matkap diye sadece fotoğrafı geldi" dedi.

Sosyal medya fenomenine kargo şoku! Paketin içinden bakın ne çıktı: Açınca kahrolduk

İnternette fiyatını beğendiği matkap takımını sipariş veren sandalyeci, kargodan gelen paketi açınca büyük bir şok yaşadı. Kargo paketinden matkap yerine fotoğrafı çıktı. "Açınca kahrolduk" diyen Mesut Karslı, "Çinli bir firmadan 500-600 TL daha uyguna buldum, hemen siparişi verdim. Matkap diye sadece fotoğrafı geldi" dedi.

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MATKAP YERİNE FOTOĞRAFI ÇIKTI

Show Haber'in haberine göre internetten matkap siparişi verdi, gele gele matkabın fotoğrafı geldi. Ürettiği sandalyelerin sağlamlığını balyozla test ediyordu. Çektiği videolarla sosyal medyada fenomen olan Mesut Karslı, bu sefer internet alışverişinin kurbanı oldu. Karslı, uluslararası bir internet sitesinde beğendiği bir matkabı aldı ardından kargo geldi. Kargonun içinden matkap yerine fotoğrafı çıktı. Karslı duruma itiraz edip parasının iadesini istedi.

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"AÇINCA KAHROLDUK"

Karslı şunları ifade etti:

"Paketi bir açtık, elimize gelen bu sadece. Açınca kahrolduk. Çinli bir firmadan 500-600 TL daha uyguna buldum, hemen siparişi verdim. Matkap diye sadece fotoğrafı geldi."

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