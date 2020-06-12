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Sosyal medya fotoğrafı çekmek isterken arkadaşını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ders çalışmak için evine gittiği evde sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için eline aldığı silahla oyarken 17 yaşındaki arkadaşını kaza ile öldüren genç, 2 ila 6 yıl hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 21 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen olayda, ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseli genç, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için Demirhan’ın babasına ait silahlarla oynamaya başladı. T.K.’nın (17) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu ev sahibi Batuhan Demirhan’ın (17) sırtına isabet etti. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Demirhan’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Batuhan Demirhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. T.K. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

“HERHANGİ BİR ATEŞLEME OLMADI”

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kapsamında 17 yaşındaki T.K. için taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, kahvaltı yapmak ve ders çalışmak için M.D., A.G. .T.K. ve Batuhan Demirhan’ın bir araya geldiği, kahvaltı öncesinde Batuhan’ın babasına ait olan tabancayı alarak arkadaşlarına gösterdiği, doldur boşalt yaptığı ve tetiği çektiği ancak herhangi bir ateşleme olmadığı belirtildi.

SIRTINDAN VURULDU

İddianamenin devamında “Bunun üzerine tabancada mermi olmadığına dair ortak kanaate varmalarının ardından T.K.’nın birkaç kere tetiğe basmak suretiyle ateş etme hareketi yaptığı, ancak herhangi bir ateşleme olmadığı; bu esnada oradaki fotoğrafların sosyal medyada paylaşmak niyetiyle cep telefonu ile fotoğraflandığı, bu fotoğraflara bakmak için hep beraber otururken, T.K.’nın elinde silah olduğu ve silahla oynamaya devam ettiği, bu esnada silahın ateş aldığı ve sırtı dönük olan Batuhan’ın vurulduğu anlaşıldığı” ifadelerine yer verildi.

“ARKADAŞIMI VURDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM”

İddianamede sanık T.K’nın, "Herhangi bir kastım yoktur. Fotoğraf ve video çekimi için Batuhan’ın babasına ait olan tabancayla oynadım. Fotoğraf çekiminin ardından silahın namlusunun nereye baktığını dahi fark etmeden, elinde iken bir anda patladı. Arkadaşımı vurduğum için çok üzgün ve pişmanım” ifadelerinde bulunduğu öğrenildi.T.K.’nın tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde silahla oynamaya devam ettiği, silahın ateşlenmesi sonucu Batuhan Demirhan’ın hayatını kaybettiği, bu nedenle hakkında dava açılmaya yeterli şüphe bulunduğu iddianamede yer aldı. Söz konusu olayla ilgili ilk duruşma 10 Aralık tarihinde Kocaeli Çocuk Mahkemesi’nde görülecek.

İHA

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