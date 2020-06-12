Sosyal medya fotoğrafı çekmek isterken arkadaşını vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 21 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen olayda, ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseli genç, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için Demirhan’ın babasına ait silahlarla oynamaya başladı. T.K.’nın (17) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu ev sahibi Batuhan Demirhan’ın (17) sırtına isabet etti. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Demirhan’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Batuhan Demirhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. T.K. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

“HERHANGİ BİR ATEŞLEME OLMADI”

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kapsamında 17 yaşındaki T.K. için taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, kahvaltı yapmak ve ders çalışmak için M.D., A.G. .T.K. ve Batuhan Demirhan’ın bir araya geldiği, kahvaltı öncesinde Batuhan’ın babasına ait olan tabancayı alarak arkadaşlarına gösterdiği, doldur boşalt yaptığı ve tetiği çektiği ancak herhangi bir ateşleme olmadığı belirtildi.