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Sosyal medya Karabük'ü konuşuyor! Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

23.03.2024 08:28
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Sosyal medyanın yeni gündemi Karabük oldu! Bir sosyal medya hesabından itiraf adı altında Türk öğrencilerle Afrikalı öğrencilerin cinsel ilişki yaşadıkları ve bu ilişkiden kaynaklı HIV ve HPV'de artış olduğu belirtildi. 3 gündür sosyal medyayı sallayan iddiaların ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Karabük'te hastanelerde vaka sayısında artış var mı? İşte detaylar...

Sosyal medya Karabük'ü konuşuyor! Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi'ndeki Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddialarını yalanladı.

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SOSYAL MEDYA BU İDDİALARLA SALLANDI

Karabük'te, bir sosyal medya paylaşımında; Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddia edildi. İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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YALANLAMA GELDİ

"Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir" denildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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cinsel ilişki Karabük Afrika
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