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Sosyal medya kullanıcıları fark etti YouTube doğruladı! Milyonların kullandığı platformda çarpıcı gelişme...

24.02.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında YouTube'da çarpıcı bir değişiklik yapılabilir. Çünkü sosyal medya platformu Reddit'teki bazı kullanıcılar, YouTube kalite ayarları menüsünde yeni bir "1080p Premium" seçeneği fark etti. YouTube, bu durumun ardından Premium aboneler için daha yüksek kaliteli bir 1080p seçeneği denediğini doğruladı. Şirket sözcüsü Paul Pennington'a göre bu seçenek şu anda "küçük bir grup YouTube Premium abonesi" tarafından kullanılabiliyor. Peki 1080p videolar nasıl daha kaliteli olacak?

Sosyal medya kullanıcıları fark etti YouTube doğruladı! Milyonların kullandığı platformda çarpıcı gelişme...

YouTube bu kez '1080p Premium' testi ile gündemde. The Verge'ün aktardığına göre her şey, bazı Reddit kullanıcılarının kalite ayarları menüsünde yeni bir '1080p Premium' seçeneğini fark etmeleriyle başladı. Bu durumun birçok kişinin dikkatini çekmeye başardı. Gözlerin çevrildiği YouTube ise bazı Reddit kullanıcılarının 1080p Premium seçeneğini fark etmelerinin ardından Premium aboneler için daha yüksek kaliteli bir 1080p seçeneği denediğini doğruladı.

Şirket sözcüsü Paul Pennington'a göre bu seçenek şu anda "küçük bir grup YouTube Premium abonesi" tarafından kullanılabiliyor.

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YOUTUBE'DAKİ 1080P VİDEOLAR NASIL DAHA KALİTELİ OLACAK?

Görünüşe göre YouTube bunu aynı çözünürlükte daha yüksek bit hızı sunarak yapacak.

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Çünkü Pennington, "1080p Premium, 1080p'nin artırılmış bit hızına sahip versiyonudur" dedi.

Ayrıca Pennington, "YouTube'daki 1080p (HD) çözünürlük için mevcut olarak sunulan kalitede herhangi bir değişiklik olmadığını" sözlerine ekledi.

YouTube'un Premium sürümü daha çekici hale getirmek için standart 1080p modunu zayıflattığına dair endişeler olduğu iddia edilmişti.

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Ancak söz konusu açıklamada, şirketin bu konuda herhangi bir değişiklik yapmadığı ima ediliyor.

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