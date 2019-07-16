Öztürk'ün bir hayal kurarak toprağa tohumları ekmeye başladığını belirten Karaaslan, "Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı 100'üncü yılında bu botanik ormanı '100. Yıl Ormanı' olarak gelecek nesillere taşıyacağız. Burada 150'den fazla bitki türü var. Bu ormanın Türkiye'de daha tanınır hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

Botanik ormandaki ağaçlar hakkında bilgi alan Karaaslan, emekli öğretmen Öztürk'ün Türkiye'nin yeşillenmesi için 25 yıl önce kıraç bir alanda ağaç dikmeye başlamasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Karaaslan, dünyanın en küçük botanik ormanını oluşturmak için 83 yaşında çalışmalarını sürdüren emekli öğretmen Recep Öztürk'ün kurduğu 'Atatürk Botanik Orman Parkı'nı ziyaret etti.

Karaaslan, Recep Öztürk'ün çalışmasının Türkiye'de örnek olmasını istediklerini dile getirdi.

- "AK Parti 17 yılda Türkiye'de orman varlığını kat kat artırdı"

Abdullah Enes Şahin isimli sosyal medya kullanıcısının 9 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı, "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" paylaşımına da dikkati çeken Karaaslan, paylaşım sonrasında Şahin ile görüştüğünü söyledi.

AK Parti'nin son 17 yılda 5 milyon hektar alanda 4,5 milyon fidanı buluşturan ve Türkiye'deki orman varlığını kat kat arttıran bir iktidar olduğunu ifade eden Karaaslan, bu açıdan Şahin'in paylaşımını değerli bulduklarını aktardı.

Türkiye'deki orman varlığının attırılması bakımından çok güzel olan fikrin, vatandaşlardan da destek aldığına işaret eden Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fikre olumlu yaklaştığının altını çizdi.

- Şahin'in fikri gerçek olma yolunda