Sosyal medya üzerinden arkadaşlık istediği gönderdi, konuşmayı kesince mimar çılgına döndü: 'Ondan ona zıplıyorsun'

28 yaşındaki mimar Baver A. sosyal medya uygulaması üzerinden 27 yaşındaki avukat Miray Y.'yi ekledi. Arkadaşlık isteğini kabul eden genç avukat, Baver A. ile bir süre konuştu ama mimarın fazla ısrarcı olması üzerine konuşmayı kesti. Bunun üzerine çılgına dönen mimar, genç avukata hakaretler savurmaya başladı. Genç avukat, kendisine "Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun" tarzında mesajlar atan mimar hakkında şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mimar Baver A, hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

27 yaşındaki avukat Miray Y.

ISRARCI OLUNCA KONUŞMAYI KESTİ

Olay, İstanbul'da meydana geldi. 30 Ocak 2022 tarihinde sosyal medya uygulaması üzerinden 28 yaşındaki mimar Baver A., 27 yaşındaki avukat Miray Y.'yi arkadaş olarak ekledi. Mimar Baver A., arkadaşlık isteğini kabul eden Miray Y.'ye mesaj attı ancak genç avukat, mimarın mesajlarına bir süre cevap verdi. Ancak iddiaya göre Baver A., mesajlarında fazla ısrarcı olunca avukat genç mimarın yazdıklarına cevap vermemeye başladı.

28 yaşındaki mimar Baver A.

ÇILGINA DÖNDÜ, HAKARETLER SAVURMAYA BAŞLADI: ONDAN ONA ZIPLIYORSUN

Bunun üzerine öfkeye kapılan Baver A., genç avukata hakarete varacak cümleler kurmaya başladı. Fazla baskı üzerine Miray Y., mimar Baver A.'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikâyetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine Baver A., genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya... gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Miray Y., karakola giderek sosyal medya üzerine kendisine hakaretler savuran Baver A., hakkında şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Baver A., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mimar söz konusu mesajları kendisinin attığını ancak amacının hakaret olmadığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mimar Baver A., hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.



