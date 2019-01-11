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Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklam verilerek sahte banka hesaplarıyla yapılan dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı

İSTANBUL (AA) - Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklam verilerek sahte banka hesaplarıyla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Ergün, açıklamasında sosyal medya araçlarında dolandırıcılığa yönelik iletilerin arttığını belirtti.

Bu kapsamda bankaların sahte hesaplarının yoğunlaştığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Twitter'da dün akşam saatlerinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının logosunu taşıyan ve Merkez Bankası isimini taşıyan bir hesaptan sponsorlu reklam yapılarak 'Tüm kartlarınızı geriye dönük aidat iadelerini almak için son gün' başlığı ile başka bir internet sitesine girilmesi sağlanmakta ve bu siteden kişilere ait kredi kartı bilgisi istenerek bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır."

Ergün, internet kullanıcılarının, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyanık olması gerektiğini bildirerek, Twitter'daki ilgili bölüme konuyla ilgili mutlaka şikayette bulunulmasının önemli olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bilişim Hukuku Derneği dolandırıcılık Merkez Bankası sosyal medya

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