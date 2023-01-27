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Sosyal medya üzerinden paylaştı! 'Pes' dedirtti: "Karaciğer, böbrek arayanlar..."

27.01.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

R.A. isimli bir kullanıcının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti. 'Sanal devriye' sırasında kullanıcının "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde herkese açık paylaşımı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon için harekete geçildi. Operasyonda hesabın sahibi Ş.T gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden paylaştı! 'Pes' dedirtti: "Karaciğer, böbrek arayanlar..."

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerindeki sanal devriyelerini sürdürüyor. Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden "Karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" paylaşımı yapan 1 kişi yakalandı.

"A RH POZİTİF KARACİĞER YA DA BÖBREK ARAYANLAR ARAYABİLİRLER"

Sanal devriye sırasında R.A. isimli kullanıcının, "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde herkese açık paylaşım yapıldığı belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.

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(Fotoğraflar temsilidir)

Operasyonda hesabın sahibi Ş.T'yi gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu Karaciğer‎ böbrek

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