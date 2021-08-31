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Sosyal medya yasası ile ciddi yaptırımlar sizleri bekliyor olabilir

31.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Malum, meclis açıldığında sosyal medya yasasının gündeme geleceği Cumhurbaşkanı tarafından net bir şekilde ifade edilmişti. Peki yeni yasada bizleri ne gibi sıkıntılar bekliyor?

Sosyal medya yasası ile ciddi yaptırımlar sizleri bekliyor olabilir

Özellikle son birkaç senedir sosyal medya kanallarının günlük olaylar üzerinde fazlasıyla etkili olduğu söylenebilir. Öyle ki sosyal medyada tepki çeken bir olay yüzünden insanlar göz altına alınıp, hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

Öte yandan pek çok kişi de yaptığı sosyal medya paylaşımları yüzünden başını belaya sokabiliyor.

İşte yeni gelecek olan yasa daha çok bu kısmı ile bizleri ilgilendiriyor. Yani yapılacak olan paylaşımların başımıza açabileceği sorunlarla. Yeni yasa dahilinde yapacağınız paylaşımlarda çok daha dikkatli olmanız gerekecek.

Çünkü size göre basit gibi görülen bir paylaşım, başınıza olmadık dertler açabilir. Özellikle de politik konularda yorumlarda bulunurken daha dikkatli olmanız gerekecek.

Elbette şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Sonuç olarak meclis açıldığında ne gibi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu daha net bir şekilde görmüş olacağız. Çünkü bu zamanda sosyal medya paylaşımında bulunmayan kişi sayısı yok denecek kadar az. Eğer kapsam çok geniş tutulursa bu da önü alınamayacak başka problemlere yol açacaktır.

Musilaj probleminde son durum ne?

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Anahtar Kelimeler:
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