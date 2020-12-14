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  4. Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

14.12.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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12. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Avcı’nın Stanford Üniversitesi’ne kabul edilmesi sosyal medyada günün konusu oldu. Avcı, tüm Türkiye'yi gururlandırırken, genç kızın kazandığını öğrendiği andaki sevinci paylaşım rekoru kırdı.

İzmir Fen Lisesi öğrencilerinden Zeynep Naz Avcı'nın Stanford Üniversitesi’ne giriş başvurusu kabul edildi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Avcı, üniversiteye kabul edildiğini öğrendiği anda büyük bir sevinç yaşadı. Sevincini ailesi ile paylaşan genç kızın görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasının ardından Avcı’ya çok sayıda tebrik geldi.

'YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUM'

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim!

DSDADAFG

'HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Gelen tebrik mesajları sonrası yeni bir açıklama yapan genç kız "Tebrik mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum gördüğüm hepsini, beni çok mutlu ettiniz" ifadelerine yer verdi.

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