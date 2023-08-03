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Sosyal medyada ayakta duran ayı görüntüleri sonrası 'ayıların kostüm giymiş insanlar' olduğu tartışması başlamıştı... Yetkililerden açıklama geldi!

03.08.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de bir hayvanat bahçesinde bir ayının insana benzer hareketler sergilemesi üzerine 'ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu' tartışmaları başlamıştı. İngiltere'deki bir hayvanat bahçesi de 'insan ayı' tartışmalarına katılmıştı. Yetkililerden 'insan ayı' tartışmaları hakkında açıklama geldi!

Sosyal medyada ayakta duran ayı görüntüleri sonrası 'ayıların kostüm giymiş insanlar' olduğu tartışması başlamıştı... Yetkililerden açıklama geldi!

Çin’in Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki Güneş veya Malaya adlarıyla bilinen ayının iki ayağı üzerine kalkarak sergilediği hareketler Çin'de 'ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu' tartışmalarının fitilini ateşlemişti. İlginç tartışma konusu bir anda İngiltere'nin de gündemi haline gelmişti. Ayılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

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İLGİNÇ TARTIŞMA

Çin’in Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki bir ayının iki ayak üstünde durarak insan benzeri davranışlar gösterdiği videonun hafta başında sosyal medyada viral olmasıyla başlayan 'ayının kostümlü insan olduğu' tartışmalarına Çin’den zorunlu olarak yanıt gelmiş ve ayıların 'insan olmadığı' açıklanmıştı.

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İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Paradise Wildlife Park hayvanat bahçesi yetkilileri, Güneş Ayısı veya Malaya cinsi olarak bilinen Kyra adındaki ayının ayakta durduğu görüntüyü paylaşıp esprili bir dille "Kyra'nın bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı. Kyra’nın görüntüsü yaklaşık 3.8 milyon kez izlenince bu sefer ikinci bir görüntü paylaşan İngiliz yetkililer "Kyra'nın hala bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" açıklamasını yaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin İngiltere ayı

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