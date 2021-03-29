Sosyal medyada bırakılan 'dijital ayak izlerine' dikkat

İnternet ve sosyal ağlar hayatın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde sosyal ağlar üzerinden hemen hemen her şeyin, en mahrem sırların dahi paylaşıldığını hatırlatan Dijital Medya Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, önemli uyarılarda bulundu. "CİDDİ RİSKLERİ DE BARINDIRIYOR" Sosyal medya ağlarında güvenliğin sağlanmasının oldukça önemli ve zor bir problem olduğuna dikkat çeken Reyhan Açıkelli, "Lokasyonlara giriş yapıyoruz, fotoğrafları paylaşıyoruz ve insanların bizimle tatile gitmiş gibi ya da evimizin içinde bizim yanımızdaymış gibi hissetmelerine izin veriyoruz. Sosyal medya mecraları, arkadaşlarınızla bağlantı kurmanın, bilgi edinmenin ve paylaşmanın, eğlenmenin yani zaman geçirmenin harika ve büyülü bir yolu olabilir. Her zaman aklınızda bulundurmanız gereken ciddi riskleri de içinde barındırır" uyarısında bulundu. "PAROLA NE KADAR UZUNSA O KADAR GÜVENLİ" Açıkelli, sosyal medya hesaplarını tamamen kapatmak gibi radikal çözümler yerine daha dikkatli ve farkında olunması gerektiğine vurgu yaparak sosyal mecralar üzerinden bırakılan dijital ayak izlerine dikkat çekti. Açıkelli, uyarılarını şu sözlerle sıraladı:

"Güçlü ve farklı parolalar kullanın. Her mecra için parolanızı farklılaştırın. Ne kadar uzun ve karmaşık olursa o kadar güvenli olur. Tüm sosyal ağların gizlilik ve güvenlik ayarları ile ilgili bir bölümü vardır. Ancak hesap açarken sizden bu bölümleri kontrol etmenizi ve ayarlarınızı yapmanızı zorunlu kılmazlar varsayılan olarak bırakılan ve geniş erişim ve açıklara sahip profillere sahip oluruz. En önemli adımlardan birisi tüm mecralarda gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapılandırmak olmalıdır." "CEP TELEFONLARINIZI ŞİFRELEYİN" Sosyal medya uygulamalarının yoğun olarak cep telefonları üzerinden kullanıldığını hatırlatan Reyhan Açıkelli, "Cep telefonlarının başkasının eline geçme ihtimaline karşı, cihazınızı şifreyle koruduğunuzdan emin olun. Sosyal medyada çok takipçi sahibi olmak, popüler olmak birçok kişinin başlıca isteği olarak karşımıza çıkıyor. Oysa en büyük dolandırıcılıklar, tacizler bu tanımadığımız kişilerle yaptığımız basit birer takipleşmeyle başlayabiliyor. Bu nedenle popüler olma isteğinize dur diyebilmeli ve arkadaşlık isteklerinde seçici olmalısınız. Kişiyi tanımıyorsanız, talebini kabul etmeyin. Sahte bir hesap olabilir” ifadelerini kullandı.