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Sosyal medyada büyük ilgi gördü! 3 ayda 50 bin kilometre yolculuk yaptı

13.12.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da TIR şoförü Samet Ayyıldız'ın yolda yaralı bulup, sahiplendiği kedinin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ayyıldız, 3 aydır kendisiyle birlikte yaklaşık 50 bin kilometre yolculuk eden kedi için yuva aradığını belirtti.

Trabzon'da bir nakliye şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Samet Ayyıldız, 3 ay önce Bolu'da bir otomobilin camından yola fırlatılan kediyi fark etti. Ayyıldız, yaralı kediyi veterinere götürüp, tedavi ettirdikten sonra sahiplendi. Ayyıldız, 3 aydır TIR'da birlikte yolculuk ettiği kedinin fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı. Kedinin görüntüleri, büyük ilgi gördü.

"ÖYLECE AĞLIYORDU, BIRAKAMADIM"

'Yol arkadaşım' dediği kediyi yanından ayırmayan Ayyıldız, "Birinin aracından yola bir şey fırlattığını gördüm. Sonra merak edip, gittim. Yavru kedi yolda öylece ağlıyordu, bırakmadım. Hemen alıp veterinere getirdim, tedavi oldu. Çok küçüktü, bir şey yiyemiyordu. Haftalarca biberonla besledim. 3 aydır beraber yolculuk yapıyoruz. Sürekli yollarda stresli bir işimiz var. Kedi, bana yol arkadaşı oldu" diye konuştu.

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"CAM KENARINDA YOLU İZLİYOR"

Kedinin yolculuk sırasında cam kenarında yolu seyretmeyi sevdiğini anlatan Ayyıldız "Bazen kucağıma yatıyor, bazen ayağımın altına giriyor. Koltukta oturuyor. Beraber uyuyoruz. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. İsim vermedim. Çünkü onu sahiplendirmek zorundayım. Benimle olduğu sürece, TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor. Yurt dışına çıkmam gerektiği için sınır kapılarından onu geçirmem çok zor. Bırakacak kimsem de yok. Ona güvenilir bir yuva arıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Trabzon
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