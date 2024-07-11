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Sosyal medyada dolaşan kimlik kartlarıyla ilgili iddia yalanlandı! "İçişleri Bakanlığı böyle bir kimlik kartı vermemektedir"

11.07.2024 14:48
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Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtıldığı öne sürülen kimlik kartlarının görselleri paylaşıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir kimlik kartı verilmemektedir" dendi.

Sosyal medyada dolaşan kimlik kartlarıyla ilgili iddia yalanlandı! "İçişleri Bakanlığı böyle bir kimlik kartı vermemektedir"

İçişleri Bakanlığınca dağıtıldığı iddia edilen kimlik kartlarına ilişkin yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu kimlik kartlarının görsellerini paylaşıp açıklama yaptı.

"'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DAĞITILDIĞI' İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerdeki kimlik kartlarının 'İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtıldığı' iddiası doğru değildir. İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir kimlik kartı verilmemektedir. Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı verilmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kimlik kartı
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