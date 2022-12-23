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Sosyal medyada gündem olan paylaşım! "iPhone 12'nin işlemcisini iPhone 5'e taktım" dedi: Herkesi şaşırttı ama...

23.12.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da paylaşılan bir video kısa sürede gündem olmayı başardı. Bir kullanıcının "iPhone 5'e A14 taktım" diyerek paylaştığı video, sosyal medyanın ilgisini çekince 100 binden fazla izlenmeye ulaştı. İddiaya göre kullanıcı 2012'de çıkan iPhone 5'e, 2020'de çıkan iPhone 12'nin işlemcisi olan A14 Bionic işlemcisini taktı. Ama bazı kullanıcılar aynı fikirde değil.

Sosyal medyada iPhone'larla ilgili yapılan videolara bir yenisi daha eklendi. Bir sosyal medya kullanıcısı, iPhone 12'nin işlemcisi olan A14 Bionic'i, 2012'de çıkan iPhone 5'e taktığını iddia etti. Bu iddiasına dair bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Kullanıcı, paylaştığı gönderisine, "iPhone 5'e A14 taktım" notu düştü.

iPHONE 12'NİN İŞLEMCİSİNİ iPHONE 5'E TAKTIĞINI İDDİA ETTİ

Söz konusu iddianın sahibi fix Apple (@lipilipsi) isimli bir Twiter kullanıcısı.

Kullanıcının, gönderisine eklediği videoda ise iPhone 12'nin işlemcisi olan A14 Bionic, anakarttan sökülüyor gibi görünüyor. İddiaya göre, sökülen A14 Bionic işlemcisi iPhone 5'in anakartına ekleniyor. Çeşitli montajlaşma işlemlerinden sonra ise iPhone 5'in iPhone 12'nin işlemcisi A14 Bionic'i çalıştırdığı iddia ediliyor.

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VİDEO SAHTE Mİ? İŞTE KULLANICILARDAN GELEN YORUMLAR

Paylaşılan video, sosyal medyanın ilgisini çekince 100 binden fazla izlenmeye ulaştı. Ancak bazı kullanıcılar, bu videonun fake (sahte) olduğu konusunda hemfikir. Bir kullanıcı, gönderinin altında "Bu video fake gibi duruyor, anakartın soketi iki model arasındaki nesil farkıyla hiç aynı değil, 5'in anakartı bu tip yükseltmeyi destekleyemez." dedi.

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Farklı bir kullanıcı, "Mümkün bile değil" yorumunda bulunurken, bir başkası ise "Bu videoyu kötü yapmaz ama A6 ve A14'teki ızgara düzeninin bunca nesilden sonra aynı olmasına imkan yok. Sadece çipler farklı boyutlarda değil, aynı zamanda farklı üretim süreçleri de var, bu da farklı güç gereksinimleri, bellek şeritleri vb. anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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