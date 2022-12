Sosyal medyada gündem olan paylaşım! "iPhone 12'nin işlemcisini iPhone 5'e taktım" dedi: Herkesi şaşırttı ama...

Sosyal medyada iPhone'larla ilgili yapılan videolara bir yenisi daha eklendi. Bir sosyal medya kullanıcısı, iPhone 12'nin işlemcisi olan A14 Bionic'i, 2012'de çıkan iPhone 5'e taktığını iddia etti. Bu iddiasına dair bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Kullanıcı, paylaştığı gönderisine, "iPhone 5'e A14 taktım" notu düştü.

Söz konusu iddianın sahibi fix Apple (@lipilipsi) isimli bir Twiter kullanıcısı.

I install A14 CPU in iphone 5 after work very Frist ???? pic.twitter.com/QcR0BNmjPn