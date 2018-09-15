Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Adapazarı ilçesinde bulunan bir lokantaya ait yemek fiyatlarının yer aldığı fotoğraf karesi 'çorba 1.50 lira, insan evladı' notuyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede hızla yayılmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA YOĞUNLUK ARTTI

Bir anda gündem olan fotoğraf karesinde özellikle çorba fiyatı ile ilgili bir çok yorum yapılırken, bazıları ise fotoğrafın montajlanmış olduğunu öne sürdü.

Sakarya'da 8 şube ile hizmet veren işletmenin sahibi Sami Özkurt, fiyat listesinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun bir şekilde olumlu tepkiler aldığını söyledi.

ÇORBA ÇEŞİTLERİ 3 YILDIR 1,50 TL

Lokantada fiyatların paylaşılan fotoğraf karesindeki gibi olduğunu ifade eden Özkurt, 7 yıl içerisinde yemeklerde üç defa zam geçişi yaptıklarını belirterek, "Fakat çorba 1,5 liradır ve fiyatlar yazıldığı gibi doğrudur. Çorba porsiyonları standart çorba tabakları gibidir. Çorbalarımız dolu ve kalitelidir. Her gün dükkanlarımızda dört çeşit çorba çıkar. Sadece işkembe çorbamız 3 TL'dir onun haricindeki çorbalarımızın hepsi 3 yıldan bu yana 1,50 liradır. Hiçbir zaman müşteriyi tutturalım sonra fiyatları arttıralım mantığında değiliz" dedi.