Sosyal medyada gündem oldu! Bilecik Belediyesi 'büyükşehir değiliz' anonsu yapmadıklarını açıkladı

Bilecik Belediyesi, Twitter’da belediye hoparlörlerinden “Büyükşehir değiliz” anonsları yapıldığına dair söylentiler üzerine “Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur” açıklamasında bulundu.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan belediye, “Büyükşehir piyasasında çok çetin bir rekabet var. Biz minyonşehir belediyeciliğine adayız” dedi ve ekledi:

“Ayrıca gördüğünüz gibi büyükşehir olunca bir gece ansızın kapanıveriyorsunuz. İyi bir şey değil yâni.”

Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur. Tüm halkımıza duyurulur. ????????‍♀️????????‍♂️ https://t.co/pe3vELbX1z — Bilecik Belediyesi #EvdeKal (@BilecikBeledi) April 10, 2020





