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  4. Sosyal medyada gündem oldu! Bilecik Belediyesi 'büyükşehir değiliz' anonsu yapmadıklarını açıkladı

Sosyal medyada gündem oldu! Bilecik Belediyesi 'büyükşehir değiliz' anonsu yapmadıklarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 01:04 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Bilecik Belediyesi'nin hopörlerinden "Büyükşehir değiliz” anonsları yapıldığı iddia edildi. Bilecik Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur” denildi.

Sosyal medyada gündem oldu! Bilecik Belediyesi 'büyükşehir değiliz' anonsu yapmadıklarını açıkladı

Bilecik Belediyesi, Twitter’da belediye hoparlörlerinden “Büyükşehir değiliz” anonsları yapıldığına dair söylentiler üzerine “Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur” açıklamasında bulundu.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan belediye, “Büyükşehir piyasasında çok çetin bir rekabet var. Biz minyonşehir belediyeciliğine adayız” dedi ve ekledi:

“Ayrıca gördüğünüz gibi büyükşehir olunca bir gece ansızın kapanıveriyorsunuz. İyi bir şey değil yâni.”

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Belediyesi sokağa çıkma yasağı Büyükşehir

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