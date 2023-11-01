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Sosyal medyada gündem oldu! İş görüşmesine giden öğretmenden maaş isyanı: "Ben yıllarca bunun için mi okudum?"

01.11.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de çok sayıda şubesi olduğunu söylediği bir eğitim kurumunda iş görüşmesine giren öğretmenin tepkisi sosyal medyada gündem oldu. O öğretmen, tepkisini dile getirdiği videoda teklif edilen maaş karşısında adeta isyan ederken, "Ben yıllarca bunun için mi okudum? Bunun için mi mücadele ettim?" ve "Şakasınız komiksiniz" ifadelerini kullandı.

O öğretmenin iddiasına göre, Türkiye'de çok sayıda şubesi olduğunu söylediği bir eğitim kurumu, genç öğretmene 12 bin TL maaş teklif etti. Öğretmen, bu maaşı bir lütuf gibi gördüklerini öne sürdü. Öğretmenin tepki gösterdiği video sosyal medyada gündem oldu.

O öğretmen söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

öğretmen

"BEN YILLARCA BUNUN İÇİN Mİ OKUDUM?"

"Az önce bir iş görüşmesinden çıktım. Okulu ballandıra ballandıra anlatıp, ardından ‘hocam bizim maaşımız yalnız asgari ücret, bütün öğretmenlerimiz böyle alıyor ancak sizi hazırlık sınıfına alacağımız için 5 yaş öğretmenlerine biraz daha yüksek veriyoruz.' Bana dedi ki '12 veriyoruz.' 598 TL’yi lütuftan sayan kurumlar var. Verdiğiniz para gerçekten trajikomik değil mi? Ben yıllarca bunun için mi okudum? Bunun için mi mücadele ettim? Bunun için mi eğitimlere katıldım? Ben 2009 yılından beri bu mesleğin içindeyim ve siz karşıma geçip bana 12 bin liralık maaşı lütuftan sayıyorsunuz. ‘’Acil bir şekilde ihtiyacımız var öğretmenim kanımız sana çok ısındı lütfen gelmeni istiyoruz’’ diyorsunuz bir de. Şakasınız. Komiksiniz."

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sosyal medya Öğretmen maaş

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