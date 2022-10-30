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Sosyal medyada gündem oldu! Teğmen, Tarkan şarkısı söyledi... Herkes onu konuşuyor

30.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, Tarkan'ın "İnci Tanem" adlı şarkısını seslendiren teğmenin yorumunu konuşuyor. Sosyal medyada yayılınca kısa sürede gündem olan video, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve videoya pek çok yorum geldi. İşte detaylar...

Sosyal medyada yayılan bir görüntü, kısa sürede gündem olarak çok konuşulmaya başlandı. Söz konusu görüntülerde bir teğmenin Tarkan'ın en sevilen şarkılarından bir tanesi olan "İnci Tanem" adlı parçasını seslendirdiği yer alıyor.

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HIZLA VİRAL OLDU

Hızla viral olan videodaki teğmenin "İnci Tanem" yorumuna sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.

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Ağırlıklı olarak teğmenin yorumunu beğendiğini belirten kullanıcılardan bazıları teğmenin ses tonunu bazı ünlü şarkıcılara da benzetti.

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Çok sayıda kişi tarafından izlenen video, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Teğmen Tarkan şarkı

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