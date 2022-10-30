Sosyal medyada gündem oldu! Teğmen, Tarkan şarkısı söyledi... Herkes onu konuşuyor

Sosyal medyada yayılan bir görüntü, kısa sürede gündem olarak çok konuşulmaya başlandı. Söz konusu görüntülerde bir teğmenin Tarkan'ın en sevilen şarkılarından bir tanesi olan "İnci Tanem" adlı parçasını seslendirdiği yer alıyor.

HIZLA VİRAL OLDU

Hızla viral olan videodaki teğmenin "İnci Tanem" yorumuna sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.

Ağırlıklı olarak teğmenin yorumunu beğendiğini belirten kullanıcılardan bazıları teğmenin ses tonunu bazı ünlü şarkıcılara da benzetti.

Çok sayıda kişi tarafından izlenen video, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılmaya devam ediyor.