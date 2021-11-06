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Sosyal medyada gündem oldu! Yeni aldığı aracıyla birlikte defnedildi

06.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da hayatını kaybeden balıkçı, vasiyeti üzerine oğlunun hediye ettiği ancak sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyonetiyle birlikte gömülürken, cenazede çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada gündem oldu! Yeni aldığı aracıyla birlikte defnedildi

Meksika’nın batısındaki Baja California Sur eyaletinde yer alan Comondu şehri ilginç bir cenaze törenine sahne oldu. Hayatını kaybeden Adan Arana adlı balıkçının son dileği gerçek oldu.

YENİ ALDIĞI KAMYONETİYLE BİRLİKTE DEFNEDİLDİ

Vasiyeti üzerine Arana, kısa süre önce oğlunun hediye ettiği fakat sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyoneti ile birlikte defnedildi. Adan’ın cenazesine katılan arkadaşları, yaşlı adamın işinde çok başarılı olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeni aracını kullanamadığını ifade etti.

Arana’nın vasiyeti üzerine gerçekleştirilen kamyonetli defin işlemi için önce mezara özel bir oda inşa edildi. Daha sonra Arana’nın tabutu kamyonetin kasasına yerleştirildi ve kamyonet vinç yardımıyla mezara indirildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Cenaze töreni ve defin işlemi sırasında çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, Arana’nın kamyoneti ile birlikte mezara yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ağlama sesleri duyuluyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika
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