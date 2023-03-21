HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! Bağcılar’daki o binanın yıkımına başlandı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Bağcılar’daki o binanın yıkımına başlandı

21.03.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada üst üste 2 bina yapılmış görüntüsüyle çok konuşulan Bağcılar’daki Uğurlu Apartmanı’nın yıkımına başlandı. Riski yapı raporu da çıkan binanın Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından 4 gün içinde tamamen yıkılması hedefleniyor. İki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen 28 yıllık apartmandaki hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 lira kira ödenecek.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Bağcılar’daki o binanın yıkımına başlandı

Uğurlu Apartmanı'nın 1995 yapımı bina 1999 Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilmişti. Güçlendirme yapılmayan bina için yıkım kararı verildi. 14 daireli binada 60 kişi oturuyordu. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan 8 katlı binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak. Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında aynı anda 3 farklı noktada da yıkımlar yapıldı.

cd57a435c34ec54c1ca941c298eb139b

HAK SAHİPLERİNE 48 AY BOYUNCA 3 BİN 500 LİRA KİRA ÖDENECEK

Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan boş ve korunaklı binanın yıkımı için önce gerekli tedbirler alındı. Daha sonra ise vinç yardımıyla binanın üst kısmına çıkarılan kepçe yıkıma başladı. Riskli alanda bulunan binada hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 lira kira ödenecek.

1fdba6efe17ef965461e79721c5355af

“BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Dönüşümle birlikte burada daha güzel, güvenli ve modern bir bina olacak. Bağcılar’da en önemli gündemimiz kentsel dönüşüm. Vatandaşlarımızın rahatı, güveni ve huzuru için çalışmalara gece gündüz devam ediyoruz. Binayla ilgili yıkım kararı 2022 yılının aralık ayında alınmıştı. Birinci gündemimiz kentsel dönüşümdür. Son 1 yılda kentsel dönüşüme yoğun bir şekilde ağırlık veren altyapı çalışmaları oluşturduk. Malikler binanın kentsel dönüşüme girmesi için bize müracaat etti, Burada yeni bir yapı inşa edeceğiz. Riskli bina statüsüne girdi, hak sahiplerine kira ve kredi yardımından faydalanmış olacaklar. Son 1 yılda yıkım kararı alınmış bin 500 bağımsız bölümü yıktık. Konut ve işyeri olmak üzere bin 500 bağımsız bölümünün de yıkım kararı alındı önümüzdeki günlerde yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.

16d15fe6151361f9d6ce678af4024ca1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevruz etkinliğinde tepki çeken sözler! O kıyafetlere izin verilmediNevruz etkinliğinde tepki çeken sözler! O kıyafetlere izin verilmedi
Görüşme iddiası gündem olmuştu! İlk açıklama geldiGörüşme iddiası gündem olmuştu! İlk açıklama geldi
Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılarSipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bağcılar bina

En Çok Okunan Haberler

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.