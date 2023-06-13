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Sosyal medyada gündem yaratan afiş! Açıklama geldi: Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir

13.06.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem yaratan afiş görseliyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık söz konusu afişlerin eski olduğunu belirtirken, yapılan açıklamada "Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir." denildi.

Sosyal medyada gündem yaratan afiş! Açıklama geldi: Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan sosyal medyada gündem yaratan afiş görseliyle ilgili açıklama geldi. Bir şemsiye altında çocukların toplandığı görülen söz konusu afişte, şemsiyenin gökkuşağı renklerinde olması gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu afişteki şemsiyenin renklerinin LGBT'yi simgelediğini iddia etti.

Afişlerin eski olduğunu belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şu açıklamayı yaptı;

"Sosyal medyada paylaşıma sokulan bir görsel üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyası daha gündeme sokulmaya çalışılmaktadır. Görselde yer alan söz konusu afişler (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanmış ve kullanımdan kaldırılmıştır.

"BAKANLIĞIMIZ YIPRATILMAK İSTENMEKTEDİR"

Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir.

Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tutumumuz hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte o afiş;

kjhkhk


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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı afiş lgbt

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