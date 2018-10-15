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Sosyal medyada hakaret ve taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 00:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi ile çocukları cinsel içerikli taciz edip, videoyu çekip yayınlayan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden, sosyal medyada yayımlanan Atatürk'e hakaret ve çocuklara yönelik taciz görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Her iki görüntünün de sosyal medyada infiale yol açtığını belirten Soylu, "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

- "Başsavcılığın talimatıyla soruşturma açıldı ve gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiasını içeren bir video paylaşımına ilişkin, "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır" bilgisini verdi.

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