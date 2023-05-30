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  4. Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

30.05.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çekilen görüntülerde küçük bir kız çocuğu alkol masasına çıkarılarak oynatıldı. İğrenç anları cep telefonuyla çeken şahıslar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntüler için Kayseri Valiliği'nden açıklama geldi.

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Kayseri’de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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27 MAYIS'TA ÇEKİLDİ

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 27 Mayıs’ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.

"SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ"

Olayla ilgili işlem başlatılırken, yapılan açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi. (İHA)

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