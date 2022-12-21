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Sosyal medyada sahte ilanlar açtılar,160 kişiyi dolandırdılar! 31 kişi gözaltına alındı

21.12.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek 160 kişiyi dolandıran çeteye 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla'da yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Çetenin 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Sosyal medyada sahte ilanlar açtılar,160 kişiyi dolandırdılar! 31 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan veren dolandırıcılık çetesinin çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği bilgisine ulaşınca harekete geçti.

4 İLDE 31 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, birçok ilde 160 kişinin yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını belirledi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerini tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, suça karıştığı tespit edilen çete üyesi 31 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 191 bin 350 lira, 140 dolar, 200 euro, 1 kurusıkı tabanca, 25 tabanca mermisi, 32 telefon, 16 sim kart, 2 laptop, 2 harici bellek, telefon numaraları ve banka hesaplarının yazılı olduğu 2 ajanda, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)


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dolandırıcılık

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