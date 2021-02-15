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Sosyal medyada ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyen şahıs tutuklandı

15.02.2021 00:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da sosyal medya üzerinden bir kadını ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B.

İstanbul’da sosyal medya üzerinden bir kadını ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, ’Hacer’ adlı kadını ölümle tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi. Fatih’te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli ’silahla tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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