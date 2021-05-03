HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada tepki çeken parti görüntüleri için 9 ayrı inceleme başlatıldı

Sosyal medyada tepki çeken parti görüntüleri için 9 ayrı inceleme başlatıldı

03.05.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde dün çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından farklı bakanlıklardan ekipler ayrı ayrı denetime gelerek inceleme başlattı. Otelin bir yetkilisi ise turistlere yönelik düzenlenen paskalya kutlaması sırasında ortaya çıkan görüntülerin başka bir otelde animatörlük yapan Ukraynalı tarafından çekildiğini öne sürdü. Ukraynalı müşteri otel yetkilileri tarafından parası ödenerek otelden gönderildi. Vali otelin çalışmasının durdurulduğunu açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün Ortodoksların kutsal günü olan paskalya için etkinlik düzenlendi. Saat 15.00 sıralarında otel çalışanları tarafından hazırlanan renkli yumurtalar havuz başında dinlenen turistlere verildi. Etkinlik, dün otele giriş yapan Ukraynalı bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirleri hiçe saydığı görüldü.

Antalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisiAntalya'da, otelde hınca hınç 'korona' partisi

AYRI AYRI İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı'nca ayrı ayrı inceleme başlatıldı. Gelen ekiplerce denetimlerin sürdüğü otele jandarma ekiplerince de maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

"KURUMLAR GEREKLİ RAPORLARI HAZIRLAR"

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlar. Jandarma tarafından maske ve mesafe kuralına uyulmadığı için idari yaptırım tutanağı düzenlendi" dedi.

"İLK BAŞTA SADECE 2 DAKİKA SÜREN BİR KARGAŞA"

Adının açıklanmasını istemeyen otel yetkilisi ise çoğunluğu eski doğu bloku ülkelerinden olmak üzere 500'den fazla yabancı misafirin otelde konakladığını belirtti. Otelde kalan misafirlerin 1'i hariç tamamının yabancı olduğunu ve dün Paskalya olduğunu anlatan otel yetkilisi, "Bizim otelimizde kalan misafirlerimiz Ortodoks Hıristiyan. Dün onlar için önemli bir gündü. Bu amaçla arkadaşlarımız paskalya için renkli yumurtalar hazırlayıp, misafirlerimize ikram etti. Bu ikramlar başlarken, ilk başta sadece 2 dakika süren bir kargaşa ve karışıklık yaşandı. Toplam ikram süresi 5-6 dakikayı geçmedi. Bu sırada otelimizde konaklayan bir kişi buradan yaklaşık 1 dakikalık bir görüntü alarak sosyal medyada paylaşmış" dedi.

"GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN MİSAFİRİMİZİ BULDUK"

1-2 dakika bile olsa ortaya çıkan görüntüleri kendilerinin de tasvip etmediğini ancak bazen böyle olumsuz durumlar olabildiğini ve otelin her yerinde güvenlik kameraları bulunduğu söyleyen yetkili, "Biz güvenlik kameralarında görüntüyü çeken misafirimizi bulduk. Bölgemizde başka bir 5 yıldızlı otelde animasyonda çalışan Ukraynalı bir erkek. Dün sabahtan Türk bir erkek arkadaşıyla otele giriş yapmış. Hiç pazarlık yapmadan otel ücretini ödemiş. Gün içerisinde birkaç defa resepsiyona gelerek otelde kaç kişi bulunduğunu sormuş. Saat 15.00 sıralarında başlayan paskalya kutlamasında 1 dakikalık görüntü çekerek sosyal medyada paylaşmış" diye konuştu. Otel yetkilileri, misafire yaptığı davranışın uygun olmadığını ve otelden ayrılmasını gerektiğini söyleyerek, ödediği ücreti vererek gönderdiklerini, kendisinin de hiç itiraz etmeden otelden ayrıldığını belirtti.

OTELİN ÇALIŞMASI DURDURULDU

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Valiliği'nde yaptığı açıklamada, bir kent sakini olarak herkes gibi kendisinin de bu görüntülere üzüldüğünü söyledi. Vali Yazıcı, "Görüntüler dün saat 17.00'de bize ulaştı. İlgili makamlarla birlikte otel geniş çaplı denetime alındı. Otel yetkilileri görüntüleri ve partiyi kabul etti. İncelemeler sonucunda otelin bu pandemi döneminde hizmet verebilmesinin tek şartı olan Güvenli Turizm Sertifikası'nı iptal ettik. Böylece otelin çalışması da durdurulmuş oldu" dedi.
Vali Yazıcı, kentteki bazı otellerde ufak tefek aksamaların olduğunu da belirterek, "Şu sürece kadar titizlikle koronavirüsle mücadele ederek geldik. Turizm tesislerinin yetkilileri lütfen olabildiğinden fazla gayret göstererek bu türden görüntülerin sahnelenmesinin önüne geçsin" diye uyardı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBurcu Biricik'ten örnek davranışBurcu Biricik'ten örnek davranış
İsyan ettiren olay! Ortalık toz duman olduİsyan ettiren olay! Ortalık toz duman oldu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

En Çok Okunan Haberler

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.