Sosyal medyada tepki çekti! Meksikalı doktor, gözaltındayken hayatını kaybetti

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Progreso de Obregon kentinde 30 yaşındaki doktor Beatriz Hernandez’in, geçtiğimiz çarşamba günü binek aracıyla trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hernandez, gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

İNTİHAR AÇIKLAMASINA TEPKİ

Progreso de Obregon yerel yönetimi tarafından dün yapılan açıklamada ise, Hernandez’in gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra kendisini bir cisimle asarak intihar ettiği ifade edilmişti. Son açıklamanın ardından Hernandez’in yakınlarından ve sosyal medya kullanıcılarından ise, yerel yetkililerin intihar açıklamasına tepki geldi.

Hernandez’in yakınları ve birçok kişinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, 2 çocuk annesi olan genç doktorun intihar etmesi için bir gerekçe olmadığını savunularak, genç kadının şüpheli ölümü için adalet talep edildi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında, #justicioparabetty (Beatriz için adalet) başlığı altında genç kadının şüpheli ölümüne tepki gösterdi. Ayrıca yaşanan olaya ilişkin Hidalgo Belediye binası önünde öğleden sonra protesto düzenlenmesi planlanırken, Hidalgo Belediyesi ise yaptığı açıklamada, olayla ilişkin kadın cinayeti protokolü çerçevesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi.