HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sosyal medyada tepki çekti! Meksikalı doktor, gözaltındayken hayatını kaybetti

Sosyal medyada tepki çekti! Meksikalı doktor, gözaltındayken hayatını kaybetti

11.06.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da dün meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan 30 yaşındaki doktor Beatriz Hernandez, gözaltındayken hayatını kaybetti. Hernandez’in şüpheli ölümü sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada tepki çekti! Meksikalı doktor, gözaltındayken hayatını kaybetti

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Progreso de Obregon kentinde 30 yaşındaki doktor Beatriz Hernandez’in, geçtiğimiz çarşamba günü binek aracıyla trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hernandez, gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

Kaza yapan alkollü sürücünün söyledikleri şaşkınlık yarattıKaza yapan alkollü sürücünün söyledikleri şaşkınlık yarattı

İNTİHAR AÇIKLAMASINA TEPKİ

Progreso de Obregon yerel yönetimi tarafından dün yapılan açıklamada ise, Hernandez’in gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra kendisini bir cisimle asarak intihar ettiği ifade edilmişti. Son açıklamanın ardından Hernandez’in yakınlarından ve sosyal medya kullanıcılarından ise, yerel yetkililerin intihar açıklamasına tepki geldi.

Hernandez’in yakınları ve birçok kişinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, 2 çocuk annesi olan genç doktorun intihar etmesi için bir gerekçe olmadığını savunularak, genç kadının şüpheli ölümü için adalet talep edildi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında, #justicioparabetty (Beatriz için adalet) başlığı altında genç kadının şüpheli ölümüne tepki gösterdi. Ayrıca yaşanan olaya ilişkin Hidalgo Belediye binası önünde öğleden sonra protesto düzenlenmesi planlanırken, Hidalgo Belediyesi ise yaptığı açıklamada, olayla ilişkin kadın cinayeti protokolü çerçevesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Progreso de Obregon kentinde Hernandez’in, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde binek aracıyla seyir halindeyken trafik ışıklarında başka bir binek araca çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Yaşanan kazanın ardından görgü tanıklarının ifadelerinde, toplamda 4 aracın karıştığı ve ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazanın ardından bir doktor olarak Hernandez’in, kaza sonucu yaralanma olup olmadığını kontrol etmek ve kaza zedelere yardım etmek üzere aracından indiği kaydedilmişti.

Tanıklar, o sırada kazaya karışan başka bir araçtan inen bir kadının Hernandez’in aracından çantasını çaldığını, sonrasında Hernandez’in durumu fark etmesi üzerine kadın ile tartışmaya başladığı ifade edilmişti. Sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri ise Hernandez’i gözaltına almıştı. Progreso de Obregon yerel yönetimi tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden dün yapılan açıklamada, Hernandez’in gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra kendisini bir cisimle asarak intihar ettiği kaydedilmişti. (İHA)

295c72cf-83cd-4336-8daf-06fc5088bf58

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakan Akar'dan kritik üçlü zirveBakan Akar'dan kritik üçlü zirve
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Meksika

En Çok Okunan Haberler

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

Eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

Defne Samyeli'nin kızından olay paylaşım! Süper mini giyip dil çıkardı

Defne Samyeli'nin kızından olay paylaşım! Süper mini giyip dil çıkardı

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.