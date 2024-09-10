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  4. Sosyal medyada tık uğruna öksüz çocuğu dövdü! Çorum'da vicdansızlığın görüntüleri: Kaçmaya çalışırken bir de peşine düştüler

Sosyal medyada tık uğruna öksüz çocuğu dövdü! Çorum'da vicdansızlığın görüntüleri: Kaçmaya çalışırken bir de peşine düştüler

10.09.2024 10:59
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10.09.2024 10:59
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Çorum'dan vicdanları sızlatan görüntüler geldi. Engelli olduğu ve çöpten hurda toplayarak geçimini sağladığı öne sürülen bir çocuğa sokakta şiddet uygulandı. Darp görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntünün etkileşim almak uğruna kaydedilip paylaşıldığı gibi akıllara zarar bir iddia da infial yarattı.

Annesiyle babasını kaybeden, geçimini sağlamak için kardeşleriyle çöpten hurda topladığı iddia edilen çocuğa uygulanan şiddet büyük tepki topladı. Sokak ortasında bağrış çağrışların yaşandığı anları şiddet uygulayan kişi bizzat görüntüleyip yayınladı.

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DARBE ALAN ÇOCUK ACI ACI BAĞIRDI

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde şahısların çocuğun üzerine yürüdüğü, ardından da sert bir şekilde vurduğu anlar yer alıyor. Darbeyi alan çocuk acı içinde bağırıyor.

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KAÇMAYA ÇALIŞAN ÇOCUĞUN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Şahıslar çocuğa vurduktan sonra söylenmeye devam ederken çocuk olay yerinden hızla kaçıyor.

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Ancak şahıslar koşarak kaçmaya çalışan çocuğun peşini bırakmayıp arkasından takip ediyor ve biri "Gel buraya gel" diyor.

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SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Skandal görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti. Çocuğun engelli olduğu, anne ve babasını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca çocuğu darbeden şahsın görüntüleri sosyal medyada etkileşim almak amacıyla paylaştığı öne sürüldü.

Kullanıcılar şiddet uygulayan şahsa tepki yağdırdı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum darp hurda
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