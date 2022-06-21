Sosyal medyada veda mektubu paylaşmış! Dehşetin her detayı korkunç: Önce oğlunu öldürdü, sonra...

Dehşete düşüren olay Aydın'da gerçekleşti. Esençay Mahallesi'ndeki bir evden gelen silah seslerinin ardından ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, elinde tüfek bulunan 50 yaşındaki Ümit Çaka ile 20 yaşındaki oğlu Orhan Çaka'nın vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kan donduran cinayet ve intiharın tüm detayları da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA VEDA MEKTUBU PAYLAŞMIŞ

Olayla ilgili soruşturmada, Ümit Çaka'nın dün gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü. (AA)

