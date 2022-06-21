HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada veda mektubu paylaşmış! Dehşetin her detayı korkunç: Önce oğlunu öldürdü, sonra...

Sosyal medyada veda mektubu paylaşmış! Dehşetin her detayı korkunç: Önce oğlunu öldürdü, sonra...

21.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kan donduran bir cinayet ve ardından intihar olayı meydana geldi. Karacasu ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle önce oğlunu öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Babanın önceki gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı belirlendi. Veda mektubu paylaşan babanın sorunlarını anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma." dediği öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...

Sosyal medyada veda mektubu paylaşmış! Dehşetin her detayı korkunç: Önce oğlunu öldürdü, sonra...

Dehşete düşüren olay Aydın'da gerçekleşti. Esençay Mahallesi'ndeki bir evden gelen silah seslerinin ardından ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, elinde tüfek bulunan 50 yaşındaki Ümit Çaka ile 20 yaşındaki oğlu Orhan Çaka'nın vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kan donduran cinayet ve intiharın tüm detayları da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA VEDA MEKTUBU PAYLAŞMIŞ

Olayla ilgili soruşturmada, Ümit Çaka'nın dün gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma." ifadelerini kullandığı belirlendi.

indir (1)

Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin gündemine oturan karar için başsavcılık harekete geçtiTürkiye'nin gündemine oturan karar için başsavcılık harekete geçti
Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!
550 bin kişiye askerlik affı geliyor550 bin kişiye askerlik affı geliyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altında rekor için tarihi verdiler…

Altında rekor için tarihi verdiler…

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

'Büyük bir zam yok' diyerek rakam verdi!

'Büyük bir zam yok' diyerek rakam verdi!

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı!

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı!

Çiftleştirmek için bıraktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Çiftleştirmek için bıraktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

İlginizi Çekebilir

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.