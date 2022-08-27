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Sosyal medyada viral oldu! Muharrem İnce'den hemen yanıt geldi: Eyşan'ı unutmadık, perşembeyi bekleyin

27.08.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir Youtube kanalında katıldığı programda kendisine yöneltilen sözler sosyal medyada viral oldu. Ezel dizisinin müziğiyle montajlanan videoya İnce'den jet yanıt geldi. İnce, programın tamamı için perşembe gününü işaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu konuk eden Babala TV'nin bu haftaki konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Programın tanıtım videosunda yer alan CHP'li bir konuğun sözleri ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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"GÖZLERİNİZİN İÇİNE BAKARAK KONUŞMAK İÇİN GELDİM"

Katılımcıların soru cevaplarıyla ilerleyen programda CHP'li olduğunu belirten bir konuk sözleriyle programa damga vurdu.

"Gözlerinizin içine bakarak konuşmak için geldim" diyen kişi ardından şu ifadeleri kullandı:

"Biz Cumhuriyet Halk Partili değiliz Sayın İnce. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyiz. Biz sokağa çıktığımız zaman partililer geldi demezler. Parti geldi derler. Ben evimi terk edip de başka yere nasıl giderim ya! "

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Tanıtımda yer alan bu sözler sosyal medyada Ezel dizisinin müziğiyle montajlanarak servis edildi. Kısa sürede çok sayıda kullanıcının paylaştığı videoya Muharrem İnce de sessiz kalmadı.

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İNCE'DEN GÖNDERMELİ YANIT

İnce de çok konuşulan videoyu paylaşarak, "Eyşan’ın yaptıklarını da unutmadık! Daha çok spoiler vermeyeyim. Kardeşimize verdiğim cevabı perşembe günü izleyebilirsiniz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Muharrem İnce CHP Memleket Partisi
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